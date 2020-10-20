麻州公投問題1 : 汽機車機械數據公投 反對壟斷vs.保護隱私

麻州公投第一個問題「汽機車機械數據」主張車主和獨立維修廠擴大管道取得機械與車輛保養和維修相關數據，不贊成此提案的汽車經銷商在路旁插牌反對。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州 2020年大選選票中的第一個公投 問題(Question 1)「汽機車機械數據」(Motor Vehicle Mechanical Data)主張車主和獨立維修廠擴大管道取得機械與車輛保養和維修相關數據。

提案主張麻州2022年起，汽車 製造商在麻州出售汽機車時，必須在車輛中配備遠程收集信息服務和無線傳輸汽車機械數據信息的裝置，亦即建立和開放標準化信息取用平台；車主可通過移動式應用程式查看和取用有關汽車的機械數據信息，獨立修車廠也可由車主授權，取用數據為車輛做維修和診斷測試。

提案要求汽車經銷商必需將相關信息告知汽車購買者和長租者，未遵守規定的經銷商每次可被罰1萬元。

投「yes」贊成票，可為車主和獨立修車廠做汽車在保養和維修時，使用遠距和無線傳送的機械數據。

投「no」反對票，不改變現行有關無線查看車輛機械數據的範圍。

贊成方表示，麻州2012年通過「維修權」公投，允許獨立修車商獲取汽車的電腦軟體密碼；隨科技進步，汽車製造商企圖以更多電腦化機械資訊，壟斷維修服務市場，公開的機械信息係保護獨立修車廠，也讓車主能貨比三家、能決定在何處保養和修車。

反對方表示，反對問題1是保護隱私，第三方取得並可遠程查看數據資料可能威脅個人隱私；汽車數據、尤其是通話紀錄和GPS位置可讓歹徒或家庭施暴者用來跟蹤和監視受害人。

目前，幾乎所有機械師都可查看汽車內存儲的電子數據；但越來越多以無線方式發送的數據，只有汽車製造商及其經銷商才能查看和取用。

在倍得福鎮開設修車廠的Richard吳說，汽車經銷商(dealer)砸大錢做宣傳人身安全受威脅的恐怖信息廣告，是想壟斷汽車維修信息，然後高收費；消費者應投「yes 」反對壟斷。

消費者報告(Consumer Report)也支持通過公投，認為獨立維修廠和經銷商之間的競爭有助改善服務質量和降低價格。

有技術安全專家認為，開放技術才是安全保障，就像研究智慧手機和其他設備一樣，開放汽車電腦系統，發現安全漏洞後，製造商必須解決和提高安全性問題。