麻州PPE超前部署 不怕疫情再襲

麻州州府和本地醫院自夏天起一直儲備個人防護設備。圖為疫情初期，麻州州府從中國購置口罩。(取自州長貝克推特)

麻州 近日新冠病毒陽性病例增加，住院人數也逐日上升，麻州州府和本地醫院自夏天起一直儲備個人防護設備(PPE)，州長貝克和部分醫院官員謹慎樂觀認為，今年秋冬季應有足夠物資應對第二次疫情 高峰，但也有護士工會代表表示質疑。

據波士頓環球報，南岸健康醫院集團(Southcoast Health)今夏租用5000平方呎的倉庫負責為旗下三家醫院存放醫護人員防護服、口罩和手套等物資；負責人稱，當前情況比3月時好得多。

目前全球供應鏈已經穩定，美國 製造業擴大產能，醫院和各級政府也在提前備貨；不過，提供最佳防護的N95口罩以及檢查用手套可能會出現短缺。

州長貝克說，根據當前現有的個人防護設備數量和預計今秋晚些時候的出貨量，預計PPE足夠支持到2021年底的需求。

根據州府數據，麻州3月以來採購和分發約3700萬件PPE；州府在數個倉庫備有緊急庫存，為未來醫院若出現缺口時臨時提供協助，州級PPE小組每周都開會，研究趨勢並預測供應需求。

州府還一直推動本州的PPE及測試拭子和呼吸機等相關產品；上周，麻州製造業應急小組為13家公司提供超過650萬元資金，用於生產疫情用品。

經過疫情初期的PPE嚴重短缺，各醫療機構現已找到新的供應來源，並採取新方式節約使用現有設備和物資；麻州最大醫院集團Mass General Brigham的倉庫中堆滿PPE；負責人稱，即使有疫情再次爆發，也有信心能保護醫護人員。

新英格蘭Trinity Health醫院集團也在康州倉庫儲備150天的PPE物資，負責人稱，整個行業目前情況都比今年春季時要好得多，但很多物資限購自於北美地區，成本已經飆升。

代表51家醫院護士的麻州護士協會副主席Marie Ritacco則沒有那麼樂觀；她說，不確定第二次激增時PPE數量是否足夠，醫院官員對物質狀況一直不透明，護士人員不敢肯定會得到充分保護。