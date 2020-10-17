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「在家的快樂時光」繪畫比賽 11月11日截止收件

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世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽海報。
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽海報。

世界日報美國味全公司合辦的2020「在家的快樂時光」繪畫比賽將於11月11日截止收件，歡迎全美16以下歲喜愛繪畫的兒童及青少年踴躍創作參賽。

參加者須以繪畫紙(11x14或14x11)設計作品，本屆比賽首度接受線上投稿，詳情可參考活動官網：bit.ly/weichuanwj。若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），在11月11日前寄至紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

因為疫情，全球兒童與青少年在家機會與時間大增，有許多居家休閒娛樂活動，和家人互動機會。參賽者可透過畫筆和創造力，繪出「在家的快樂時光」。

比賽依年齡共分五組，分別為：6-7歲組、8-9歲組、10-11歲組、12-13歲組、14-16歲組。前三名獲獎選手可獲得個人獎盃一座。每組第一名可得獎金200元，第二名可得160元，第三名120元，佳作獎60元，所有優勝作品將公布於世界日報及世界新聞網。收件截稿日期為2020年11月11日，11月25日（周三）在世界日報及世界新聞網公布評審結果。

所有得獎作品除刊登在世界日報上，12月1日至12月31日將在活動官網進行線上展覽。有關詳情可上網： bit.ly/weichuanwj 電洽：718-746-8889分機6309。

世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月11日截止收件。
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月11日截止收件。

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「在家的快樂時光」繪畫比賽 11.11截稿

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