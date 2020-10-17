波士頓機場 11月提供新冠快速檢測服務

波士頓羅根機場計畫下月在國際到達區設乘客新冠快速篩查點。(記者劉晨懿之／攝影)

波士頓 羅根機場國際航班E航廈已開始建設一個測試點，預計11月投入使用，提供乘客新冠病毒快速分子測試、聚合酶鏈反應(PCR)和血液抗體檢測 ；這是XpresSpa公司設的第三個機場檢測點，另兩個為紐約甘迺迪機場和新澤西紐瓦克國際機場 。

XpresSpa稱，預計在波士頓機場E航廈設置七個獨立檢測室，每天可進行400多次檢測。

據華盛頓郵報9月報導，聯邦疾病防治中心(CDC)調查1600起搭機期間暴露於新冠病毒風險的研究顯示，1萬1000人可能在搭機後染疫。

據NBCBoston，機場設置新冠篩查點可能成為常態。旅遊行業分析師Henry Harteveldt說，如果乘客機場檢測獲得陰性結果將可避免在目的地檢疫或隔離。

他說，提供新冠檢測被視為增加航空旅行信心的一種方式；目前僅有少數機場和航班提供檢測，如果進展順利，預計會有更多航空公司和機場加入。

航空乘客數量在新冠疫情初期急劇下跌，後有些改善，但仍與疫情前差距很大；全國範圍，航空乘客仍下降60%，而波士頓機場更糟，下降約80%。

康州Bradley國際機場近日也啟動針對乘客和員工的新冠測試點，該項目是州府與當地Genesys診斷公司合作設立；該檢測站一次能檢測45至50人，24小時內可獲得檢測結果；到達或出發乘客必須出示當天登機牌，接受保險，無保險者費用為125元。

另外，如美國航空公司和JetBlue等近期都宣布為乘客提供新冠檢測的項目。