麻州提早投票啟動 10月30日截止

州府已寄出170萬份選票，選擇親自投票的麻州選民，可利用10月17日至30日的「提早投票」時段，或11月3日的大選日到居住地選站投票。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州 提早投票 (early voting in-person )17日啟動，將持續14天至10月30日止，凡麻州尚未投票的註冊選民都可以參加提早投票。

據麻州州務卿辦公室，因為新冠疫情，今年選民的投票方式選擇比往年要多，除了郵寄選票，也可以提早投票，分散11月3日大選日選站可能出現的人潮，確保選民投票安全。

依規定，麻州各城鎮選務單位自10月17日(周六)至30日(周五)期間，每一天都必須開放至少一個選站，讓選民提早投票；選站數量可依各城鎮實際情況而訂，有關各城鎮提早投票的相關信息可上網：www.MassEarlyVote.com。

無需預約或申請，要提早投票的選民可以像在選舉日一樣，直接到居住地的任何提早投票地點親自投票；完成投票後，需把選票密封在選票信封中，並在信封上簽名，然後交給選舉官員；一旦交出選票信封，選舉官員接下選票，投票即完成，選民將不能再取回選票，或再次投票。

麻州州務卿蓋文說，麻州已有63個城鎮是紅色高風險區，許多像勞倫斯(Lawrence)那樣人口集中的城市，市區建築物沒有太多空間，十分擔心麻州病例上升會影響選民提早投票和大選日的親自投票機會。

麻州正採取預防措施，以確保親自投票的安全，州務卿辦公室建議各城鎮社區將選站設置在足夠寬敞的地點，讓投票者保持社交距離 。

由於新冠疫情，今年選舉日和提早投票的地點都有戴口罩、保持社交距離的要求；進入選站的人數可能受到限制，站外排隊選民需保持適當距離，選民需有在選站外排隊等候的時間可能較長。

蓋文說，提早投票一共有14天，其中包括兩個周末；通常在第一天、最後一天，及周末的投票者較多，排隊更長；他鼓勵選民在非高峰時間投票。