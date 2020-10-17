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波士頓交響樂團 取消整季現場音樂會

記者唐嘉麗／波士頓報導
波士頓交響樂團16日宣布取消2020-21季所有現場演出，但推出音頻視頻資庫和網上音樂會。(取自谷歌地圖)
波士頓交響樂團16日宣布取消2020-21季所有現場演出，但推出音頻視頻資庫和網上音樂會。(取自谷歌地圖)

波士頓交響樂團(BSO)16日宣布取消2020-21季在交響音樂廳舉行的86現場表演，2020年聖誕季的波士頓大眾管絃樂團(Boston Pops)系列演出也全部取消。

BSC透過聲明說，新冠疫情持續影響所有人的生活和工作，對欣賞和珍惜BSO和Pops的觀眾，這個消息是個重大損失，但不足為奇；在充滿挑戰的時期，BSO創建新的音頻和視頻資料庫幫助音樂愛好度過現場演出被迫中斷的困難時期。

波士頓交響樂團今年2月就因新冠疫情取消東亞巡迴演出，7月下旬取消2020-21季上半年演出，

雖然取消音樂廳現場演出，波士頓交響樂團還保有線上節目，網路音樂會將於11月中開始，包括嘻哈樂隊STL GLD與青年和家庭音樂會指揮Thomas Wilkins合作的音樂會，以及Keith Lockhart指揮的Holiday Pops系列；BSO樂團團員3月暫停實體排練後，將於10月28日首次回到音樂廳舞台為網路音樂會錄影。

取消整季演出，BSO面對約3500萬元收入損失，8月間已解雇180名行政員工中的50人；包括紐約愛樂樂團、大都會歌劇院、芝加哥交響樂團等其他許多地區的主要樂團和表演藝術機構也紛紛取消2021年初至年中的現場演出計畫。

波士頓 交響樂 疫情

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