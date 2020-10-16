大麻店擬設址華埠旁 社區人士反對

Sanctuary Medicinals公司申請在毗鄰華埠的天滿街設娛樂大麻店。(截圖自波士頓大麻委員會公聽會資料)

波士頓 大麻委員會14日舉辦網絡聽證會，Sanctuary Medicinals公司代表介紹擬在天滿街(Tremont Street)253-255號開設娛樂大麻店的規畫，會中絕大多數人發言反對。

Sanctuary公司主席Jason Sidman說，該公司來自新罕布夏州，現持五張麻州 大麻店經營執照，三家醫用和兩家娛樂大麻店，包括位於布魯克萊鎮的娛樂大麻店。

天滿街新店計畫建兩層樓，配有室內等待區，有多個門方便出入，營業時間為上午10時至晚上9時；每位顧客進出預計10分鐘；顧客必須簽署協議保障合法使用，有安保人員內外巡邏，保安重點在防止未成年人購買、詳細檢查身分證件、禁止公共地段使用大麻，以及購買額度限制等。

該店預計聘77名員工，提供每小時17-35元薪資配保險和員工培訓；招聘將以多元化為目標，包括半數本地波士頓居民，特別是店周圍1.5英里內的居民；半數女性及四成少數族裔等。

南灣東老人公寓全體居民致信大麻委員會稱，該樓已受到附近酒店、夜總會和劇院等影響生活和健康，再開大麻店，會加劇交通擁堵和噪音，因此「集體強烈反對」。

市長偉殊和市議員費連派代表在會上稱，聽取居民和社區團體意見後無法支持此項目。

華埠 多個社區組織聯盟代表Nancy Lo稱，附近1/4平方哩住有約1.2萬居民，包括415個老人住宅單位；附近有六家托兒所、兩間學校、六個課後活動項目、一個社區公園，該店選址不適合。

昆士小學護士說，該校是全麻州學生哮喘第二嚴重的學校，附近交通繁忙，如設大麻店將帶來負面影響。

昆士中學、王氏青年會、艾默生學院、W酒店、華人前進會、中華公所和新英格蘭華裔婦女會代表，及多位華埠居民也在會上表達反對，主要擔憂對附近兒童和學生成長及耆老生活，以及交通和空氣質量影響等。

一名多切斯特居民支持者稱反對意見缺乏證據和事實根據，大麻店是少數裔特別是非裔很好的社區機會，疫情後經濟機會尤為重要。

另一位支持者說，波士頓市中心「已死」，該大麻店為經濟提供機會；該公司在布魯克萊的大麻店經營良好，物業附近佈滿監控；他認為，大麻店比酒精飲品店更安全。

波士頓大麻委員會將於下周三投票做出決定。公眾在10月21日上午10時前可書面提交意見書至[email protected] 。