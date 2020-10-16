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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

民調：白登在新罕州領先10個百分點

記者唐嘉麗／綜合報導
根據最新民調，白登在新罕布夏州以51%比41%領先川普。(記者唐嘉麗／攝影)
根據最新民調，白登在新罕布夏州以51%比41%領先川普。(記者唐嘉麗／攝影)

根據薩福克大學和波士頓環球報的最新民意調查，白登在新罕布夏州以10個百分點領先川普，不同於四年前兩位總統候選人不相上下，最後柯林頓以極微小差距險勝川普的局勢。

根據民調單位上周四至本周一所做的500名隨機抽樣選民調查，白登以51%勝過白普的41%，未決定者占3%，誤差為正負4.4個百分點；調查發現，白登在女性、年輕和無黨籍選民中，獲得支持比例特別高，支持白登的女性選民比支持川普的多出19%。

該調查共提出10個問題，並詢問受訪者下任總統面臨的最重要問題是什麼；多數共和黨選民表示「就業機會和經濟」；許多民主黨人說「新冠疫情」；獨立選民認為「團結國家」最重要。

78%的受訪選民表示，川普染疫和康復的10月驚奇初並沒有影響他們的投票意向。

52%新罕州選民不支持川普對自己染疫的處置，38%表示支持，9%未表態。

要求選民評價川普處置新冠疫情，稱「極好」和「好」的各有19%，12%說「普通」，48%認為「糟糕」，2%未表態。

在候選人和黨派好感度(Favorability ratings )中，川普的好感度和不受歡迎(unfavorable)度分別是40%和55%，白登是49%和43%；副總統潘斯為44%和48%，其對手賀錦麗是48%和42%；新罕州選民對民主黨的好感度為44%，不歡迎度46%，對共和黨分別為42%和48%。

民調顯示，在很大程度上，美國因黨派路線而分裂；84%的民主黨選民支持戴口罩，61％的共和黨選民認為不該有口罩規定，是否戴口罩應由社區而非州政府決定；不過即使以「不自由，毋寧死」為官方箴言的新罕州，有過半數的選民要求州府制定未保持社交距離，就需戴口罩的規定。

民調也發現，競選連任的新罕州共和黨州長蘇努努和民主黨國會參議員夏欣(Jeanne Shaheen)都大幅領先對手，獲勝機會很大。

薩福克大學政治研究中心主任帕利奧洛戈(David Paleologos)說，民調結果並不表示白登贏定了新罕州；受訪者中有65%表示要親自投票，新罕州四張選舉人票可能要到最後，取決於未來兩周的更多驚奇；新罕州的投票率很高，理論上該州的大選局勢仍不穩定，對任何新發展都有可能反應。

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