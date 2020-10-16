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麻州新冠高風險城鎮增至63個 全州範圍首攀最高風險級別

記者劉晨懿之／波士頓報導
麻州公衛署更新每周城鎮疫情，麻州紅色高風險區增至63個城鎮。(取自麻州公衛署報告)
麻州公衛署更新每周城鎮疫情，麻州紅色高風險區增至63個城鎮。(取自麻州公衛署報告)

麻州公衛署14日公布最新疫情周度數據，最高風險區擴至63個城鎮，自上周以來增加23個；麻州全州範圍也首次攀升至最高風險級別。

公衛署的社區風險評估地圖顯示過去兩周麻州各社區平均每天發現的病例數，每10萬人中有超過8例即被列為高風險區；每10萬人中有4至8例的病例為中度風險，少於此數的為低度風險；麻州全州範圍平均新冠病毒陽性率攀升至每10萬人8.7例，超過高風險門檻；上周為7.3，處於黃色中度風險區。

本周畫入紅色區域的城鎮比上周增加58%，新增社區包括Milton、Saugus、Weymouth和尚莫維爾(Somerville)等。波士頓兩周前進入紅色區域，根據最新報告，其平均陽性率上升到每10萬人11.1例。

據波士頓環球報，尚莫維爾市長科塔圖15日表示，尚莫維爾病例率為每10萬人8.2例，不確定為何病例增加，但可能來自家庭聚集；該市在重新開放的過程中一直很謹慎；但尚莫維爾是人口密集的波士頓都市圈的一部分，而病毒傳播無地界，他並不感到驚訝。

他說，尚莫維爾是麻州第一個強制要求戴口罩的城市；夏天時，在一定程度上放寬了口罩秩序，在戶外如果能夠社交距離，可以摘下口罩；隨著秋冬到來，官員正在研究是否應該再次收緊口罩令，讓民眾無論保持怎樣的距離，都必須在外面戴上口罩。

查詢麻州城鎮新冠風險度和病例數據，可上網：https://bit.ly/350PfVQ。

麻州 波士頓 社交距離

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