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大麻店擬設址華埠旁 社區網路聽證

劉晨懿之
Sanctuary Medicinals公司申請在毗鄰華埠的天滿街設娛樂大麻店。(截圖自波士頓大麻委員會公聽會資料)
Sanctuary Medicinals公司申請在毗鄰華埠的天滿街設娛樂大麻店。(截圖自波士頓大麻委員會公聽會資料)

波士頓大麻委員會(Boston Cannabis Board)14日舉辦網絡聽證會，Sanctuary Medicinals公司代表介紹擬在天滿街(Tremont Street)253-255號開設娛樂大麻店的規畫，數十名政府、組織和居民代表陳述，絕大多數表達反對此選址。

Sanctuary公司主席Jason Sidman說，該公司來自新罕布夏州，現持五張麻州大麻店經營執照，三家醫用和兩家娛樂大麻店，包括位於布魯克萊鎮的娛樂大麻店。

公司社區參與負責人 Greg Henning說，天滿街新店計畫建兩層樓，配有室內等待區，有多個門方便出入，營業時間為上午10時至晚上9時；每位顧客進出預計10分鐘；有安保人員內外巡邏，顧客必須簽署協議保障合法使用。

安保顧問Michael Allen補充，保安重點在防止未成年人購買、詳細檢查身份證件、禁止公共地段使用大麻，以及購買額度限制等。

人力資源負責人Lexy Teixeira說，該店預計聘77名員工，提供每小時17-35元薪資配保險和員工培訓；招聘將以多元化為目標，包括半數本地波士頓居民，特別是店周圍1.5英里內的居民；半數女性及四成少數族裔等。

Sanctuary公司代表以布魯克萊店為例，稱該店從未收到投訴，還張貼和宣傳周圍本地生意，鼓勵顧客到附近消費，也舉辦社區活動、捐贈組織和支持基金等。

麻州現有五家店面約七成女性，兩至三成退伍軍人和少數裔，以及超過10%的殘障人士。

波士頓大麻委員會將於下周三投票做出決定。公眾在10月21日上午10時前可書面提交意見書至[email protected]

波士頓 麻州 新罕布夏州

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