全美政治參與度排名 緬因第1 麻州第10

WalletHub網站根據11個主要指標比較全美50個州的政治參與度，緬因州排名第一，是全美政治參與度最高州，麻州排名第十。

麻州與維吉尼亞、紐約和懷俄明等四州並列，是全美各州中成年人口中政治捐款最高之地。

緬因州在2016年總統選舉、2018年中期和2016年大選的投票 率都是全美最高；新英格蘭地區其他州在此次「政治參與度」評比中排名分別為：新罕布夏州13，佛蒙特州19，康州22，羅德島州31。

研究指出，公民參與是民主制度良好運作的重要部分，投票率是衡量民眾對政府信任程度的方法之一；美國 民眾的政治參與度不高，雖然總統大選 年的投票率較高，四年之前美國1.375億人參與投票，只占投票人口的61.4%，美國的投票率在35個開發國家中排名26。

研究採用的11個評比政治參與度的指標為： 2016年總統大選註冊選民百分比、2018年期中選舉投票率、2016年總統大選投票率、2016年與2012年投票率變化、選民政治捐款總額、公民教育參與度、疫期投票準備、無障礙投票政策、年輕選民預註冊(preregistration)政策、競選團義工人均比率、參與當地政治組織的民眾比例。

研究中發現，收入是影響參與率的重要因素，2016年總統大選中，家庭收入低於1萬元的註冊選民中只有41.4%投票；收入15萬元或以上的家庭，投票率增至80.3%；夏威夷是政治參與最少的州。