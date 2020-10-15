波城25家租賃物業最多房東 承諾驅逐禁令到期後不逼遷

麻州租客 驅逐禁令17日到期，波士頓 市長偉殊稱，該市25家租賃物業最多的房東 已承諾，禁令到期後，如果租戶無法支付租金，也不會把他們趕出家門。

偉殊說，包括Davis Cos.、Peabody Properties和Trinity Financial等的25家大型物業管理公司控制數以萬計的波城公寓單位，他們同意與拖欠租金的租戶合作，制定支付計畫，而不是在禁令到期後就趕人。這25家公司共同控制著整個波士頓數以萬計的公寓。

據波士頓環球報，住房倡導者擔心未來幾個月會發生數千起驅逐事件；麻州州府和波士頓市府都計畫採取系列保護租客措施；偉殊向市議會提案，要求房東在驅逐通知中包含租金補助資源，但一些市議員希望偉殊採取阻止驅逐等更強硬的立場和行動。

市議員愛德華茲（Lydia Edwards）建議市長要求波士頓公衛委員會依據租客迫遷有傳播病毒風險為由，發布緊急暫緩驅逐令，還呼籲給那些幫助窘困租戶的房東減稅；她說，劍橋和尚莫維爾市(Somerville)有阻止驅逐的常設令，波士頓也應該考慮同樣的措施。

總統川普9月以公共衛生為由頒布的聯邦驅逐禁令仍然有效，直到12月31日，但提供的保護不如州府的暫停令；偉殊說，希望他與房東的協議能在明年為租客提供保護。

目前暫不清楚波士頓是否有法律權力通過衛生委員會阻止驅逐；挑戰州級驅逐禁令的律師上周表示，如波士頓頒布類似禁令，會迅速提起訴訟。