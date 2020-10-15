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麻州撥1.7億元 助租戶、房東解困

記者劉晨懿之／波士頓報導
州長貝克在疫情期間頒布的暫停驅逐及法拍屋令，即將於10月17日到期。圖為部分麻州房東集會呼籲不再延長該暫停令。(本報資料圖)
州長貝克在疫情期間頒布的暫停驅逐及法拍屋令，即將於10月17日到期。圖為部分麻州房東集會呼籲不再延長該暫停令。(本報資料圖)

麻州疫期暫停驅逐及法拍屋令即將於10月17日到期，州長貝克本周宣布總額達1.71億元的「驅逐轉移倡議(Eviction Diversion Initiative)」，擬協助租戶和房東度過財務困境和潛在驅逐危機。

貝克說，該計畫將向麻州主要的租金減免計畫注入1億元，將每戶租客可申請補助金額從每年4000元提高到1萬元，以繼續付租金或償還未付金額；他還撥出專款用於預防遊民問題，以及通過輔導人員、律師和協調員幫助租戶和房東合作，避免驅逐。麻州住房法院也表示將重新聘回退休法官，以幫助更順利處理相關案件，擴大調解項目。

具體項目包括本財年投入1億元，擴大為租戶和房東提供救濟金的「過渡期家庭住房援助(RAFT)」計畫；向HomeBASE和其他快速安置方案提供4870萬元，避免無家可歸風險；1230萬元用於法律援助和社區調解等服務；650萬元提供給協助住房危機者的「住房消費者教育中心」；以及380萬元提供給「租賃保護方案(Tenancy Preservation Program)」用於個案支持和租戶和房東第三方調解。

據波士頓環球報，3月以來，麻州減少40多萬個工作崗位；麻州暫停驅逐及法拍屋令在頒布期間預計阻止了數千起驅逐；不過該暫停令也引起很多房東抱怨，迫使他們相當於免費提供住房，且不能驅逐租戶；一名聯邦法官上月聽取質疑該禁令合法性的陳訴後說，如果暫停令持續更長時間，他可能會推翻。

不過，住房提倡者警告，如住房法院重新開庭，麻州可能有數萬人會被驅逐。他們援引一份大都會區規畫委員會上周的報告稱，麻州約4.5萬名領失業救濟金者，本月仍難以支付房租；再加上其他自雇者、無證移民和其他無法領取失業金者，實際數字可能更大。

他們正支持一項州級提案，擬阻止12個月的驅逐，同時設立大型租戶救濟基金。該提案本月初剛通過住房聯合委員會討論。

查詢相關問題可洽211，或上網bit.ly/3iW3U9F。

麻州 房東 租金

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