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BTS席捲芝城 麥當勞推能量飲料K-pop派對

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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出席者熱情參與各種趣味活動。(特派員黃惠玲／攝影)
出席者熱情參與各種趣味活動。(特派員黃惠玲／攝影)

配合K-pop熱潮及BTS暌違多年重返芝加哥麥當勞27日在芝加哥克拉克街(Clark Street)門市舉辦「演唱會前先喝一杯(The Pre-Show Sip)」活動，邀請K-pop歌迷在演唱會前聚會、品嘗全新飲品並參與舞蹈、遊戲及拍照活動，其中最新推出的Red Bull® Dragonberry Energizer成為活動焦點。

這場K-pop主題活動於27日下午2時至5時，在克拉克街麥當勞門市舉行，活動主打「演唱會前先喝一杯」概念，讓歌迷在進場聽歌前先聚集交流、拍照及參與互動活動。

麥當勞此次活動同時配合其最新飲品系列推出，現場提供7款全新特色飲品，其中包括最新上市的Red Bull Dragonberry Energizer。這款飲品將Red Bull能量飲料與龍果風味結合，麥當勞自8月17日起在部分門市推出。

除了飲品體驗，活動也安排多項K-pop元素，包括舞者帶領現場民眾參與編舞挑戰、K-pop知識問答及粉絲互動遊戲，並設置適合歌迷拍照、製作社群媒體內容的場景。

活動還邀請社群媒體創作者Michael Le、K-pop Cowboy Luluboi，以及麥當勞吉祥物Ronald McDonald和Grimace等現身，與歌迷互動；還有出席者穿上創意十足的「麥當勞女孩」現身，立即成為現場拍攝焦點。此外，活動中推出多個趣味活動，包括自制杯套、即席舞蹈等，氣氛熱絡，主辦單位並準備麥當勞相關贈品，送完為止。

此次活動選在BTS芝加哥演唱會前舉行，也讓芝加哥市中心的K-pop氣氛提前升溫。BTS於27日及28日在Soldier Field舉行「ARIRANG」世界巡迴演唱會，這也是該團相隔約7年再度回到芝加哥演出，兩場演出均已售罄，吸引大批粉絲從各地前來。

麥當勞表示，「The Pre-Show Sip」希望仿照歌迷在演唱會前聚會的文化，打造一個讓粉絲「喝一杯、社交、創作內容並準備迎接演唱會」的K-pop主題體驗。

麥當勞推出多種全新特色飲品。(特派員黃惠玲／攝影)
麥當勞推出多種全新特色飲品。(特派員黃惠玲／攝影)

麥當勞推出7款全新特色飲品。(特派員黃惠玲／攝影)
麥當勞推出7款全新特色飲品。(特派員黃惠玲／攝影)

麥當勞推出7款全新特色飲品。(特派員黃惠玲／攝影)
麥當勞推出7款全新特色飲品。(特派員黃惠玲／攝影)

現場互動遊戲、歌迷拍照、製作社群媒體內容的活動，參與熱烈。(特派員黃惠玲／攝影)
現場互動遊戲、歌迷拍照、製作社群媒體內容的活動，參與熱烈。(特派員黃惠玲／攝影)

麥當勞推出多種全新飲料。(特派員黃惠玲／攝影)
麥當勞推出多種全新飲料。(特派員黃惠玲／攝影)

麥當勞27日在芝加哥克拉克街(Clark Street)門市舉辦「演唱會前先喝一...
麥當勞27日在芝加哥克拉克街(Clark Street)門市舉辦「演唱會前先喝一杯(The Pre-Show Sip)」，氣氛熱絡。(特派員黃惠玲／攝影)

舞蹈挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)
舞蹈挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

現場還有手製杯套活動。(特派員黃惠玲／攝影)
現場還有手製杯套活動。(特派員黃惠玲／攝影)

麥當勞叔叔吸引許多出席者合影。(特派員黃惠玲／攝影)
麥當勞叔叔吸引許多出席者合影。(特派員黃惠玲／攝影)

出席者穿上創意十足的「麥當勞女孩」(中)，一現身立刻成為拍攝焦點。(特派員黃惠玲...
出席者穿上創意十足的「麥當勞女孩」(中)，一現身立刻成為拍攝焦點。(特派員黃惠玲／攝影)

麥當勞精典吉祥物奶昔大哥(Grimace)近期爆紅，全身顏色與BTS代表色紫色完...
麥當勞精典吉祥物奶昔大哥(Grimace)近期爆紅，全身顏色與BTS代表色紫色完全吻合。(特派員黃惠玲／攝影)

麥當勞推出全新特色飲品。(特派員黃惠玲／攝影)
麥當勞推出全新特色飲品。(特派員黃惠玲／攝影)

出席者熱情參與各種創意活動。(特派員黃惠玲／攝影)
出席者熱情參與各種創意活動。(特派員黃惠玲／攝影)

精華 FAQ

  • 活動配合BTS暌違約7年重返芝加哥演出，以及K-pop熱潮而舉辦，讓粉絲在進場前先聚會、交流並感受演唱會氣氛。

  • 現場提供7款新特色飲品，其中焦點是Red Bull Dragonberry Energizer，將Red Bull能量飲料與龍果風味結合，並已在部分門市推出。

  • 活動設有舞蹈挑戰、K-pop知識問答、粉絲遊戲、拍照場景與創作者互動，還準備麥當勞贈品，營造可社交又適合製作內容的現場。

芝城 麥當勞 芝加哥

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