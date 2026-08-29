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角逐芝市長 曼多扎承諾爭取華埠高中

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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梅施美英(左)、徐曙明(右)都對曼多扎(中)到訪華埠表示歡迎。(特派員黃惠玲／攝...
梅施美英(左)、徐曙明(右)都對曼多扎(中)到訪華埠表示歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市長參選人、伊利諾州審計長曼多扎(Susana Mendoza)26日出席芝加哥華埠支持餐會時表示，若成功當選，將把爭取華埠長者的權益與教育資源列為施政核心，全力推動在當地興建一座專為華裔長者打造的專業護理機構，並回應社區多年來的強烈訴求，努力爭取在華埠建立一所服務在地學子的公立高中。

她出席由梅施美英主持的支持餐會時說，「在我的華埠傾聽之旅中，聽到了許多聲音。有許多人和我談到，這裡非常需要一座專業的護理機構，好讓我們能夠重視並照顧我們的長者。一座能切合華裔社區需求的護理機構，這是我將會非常努力去達成的目標。」

曼多扎也提到，還有許多人和我談到，這個社區非常需要一所能服務在地學子的高中，如果當選，她承諾會努力落實。

她說，華埠居民繳了那麼多稅，卻沒有獲得相應回饋，例如，有非常多資金投入了經過華埠的紅線地鐵項目，但居民權益卻沒有被真正考慮，她承諾上任後將停止對小企業與居民漫無止境地加稅，確保稅款確實轉化為實質的社區福利與安全保障。

針對社區關心的治安議題，她主張建立嚴格的問責機制，同時也將強化跨族群團結，維護華埠作為芝加哥經濟與觀光樞紐的地位。

曼多扎提及其擔任伊州審計長10年間，成功使伊州信用評級提升11次，並將廠商付款周期由210個工作天大幅縮短至13天。她表示，自己已選擇放棄連任審計長，全心投入芝加哥市長選舉，展現破釜沉舟的決心。

華埠更好團結聯盟創辦人陳增華在致詞時對曼多扎表達高度支持，指她具備10年州議員、五年市文務官及10年州審計長的完整資歷。

陳增華說，曼多扎出身草根，長年深入華埠與北區華埠傾聽民意，展現出堅韌與果斷的領導力。在芝加哥面臨財政赤字與治安危機的轉折點上，他呼籲華埠社區積極動員，共同透過選票塑造芝加哥的未來。

當天出席的華社民眾，也紛紛提出有關小企業商家面臨的困境，例如營業執照核發時間過長，均獲得曼多扎的詳細回應。

曼多扎(前排中)與支持者。(特派員黃惠玲／攝影)
曼多扎(前排中)與支持者。(特派員黃惠玲／攝影)

曼多扎(中)與梅素蘭(左)、陳增華(右)。(特派員黃惠玲／攝影)
曼多扎(中)與梅素蘭(左)、陳增華(右)。(特派員黃惠玲／攝影)

曼多扎回答出席支持者的提問。(特派員黃惠玲／攝影)
曼多扎回答出席支持者的提問。(特派員黃惠玲／攝影)

曼多扎(右六)訪華埠爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)
曼多扎(右六)訪華埠爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)

曼多扎(右四)與華裔支持者。(特派員黃惠玲／攝影)
曼多扎(右四)與華裔支持者。(特派員黃惠玲／攝影)

曼多扎(前右四)與華裔支持者。(特派員黃惠玲／攝影)
曼多扎(前右四)與華裔支持者。(特派員黃惠玲／攝影)

曼多扎(前左五)訪華埠爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)
曼多扎(前左五)訪華埠爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)

精華 FAQ

  • 她表示會把華埠長者權益與教育資源列為施政核心，優先推動興建專為華裔長者打造的專業護理機構，並努力爭取在華埠設立服務在地學生的公立高中。

  • 她指出華埠居民繳了很多稅，卻未獲相應回饋，批評紅線地鐵等項目投入龐大但未真正照顧居民權益；她承諾上任後停止對小企業與居民漫無止境加稅，讓稅款轉化為社區福利。

  • 華埠更好團結聯盟創辦人陳增華高度支持她，認為她具備10年州議員、5年市文務官及10年州審計長資歷，長年深入社區傾聽民意，有能力在財政與治安危機下帶領芝加哥。

華埠 芝加哥 華裔

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