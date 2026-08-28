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芝市新行政令 企業須揭露與ICE業務

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥市長強森(圖中)簽署一項行政命令，要求企業揭露是否與美國移民及海關執法局(...
芝加哥市長強森(圖中)簽署一項行政命令，要求企業揭露是否與美國移民及海關執法局(ICE)等其他政府機構或執法部門簽約。(芝市長官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥市長強森簽署行政命令，擴大限制涉不當行為企業與市府往來，並要求揭露與ICE合作情況，以提升採購透明度與道德標準。

芝加哥市長強森26日簽署一項行政命令，旨在阻止涉及腐敗、虐待等不當行為的企業與市府做生意，其中包括被指協助聯邦政府積極推動驅逐行動的企業。新命令也要求企業揭露是否與美國移民及海關執法局(ICE)等其他政府機構或執法部門簽約，並將公開相關資料。

強森表示，當前全美面臨「前所未有的企業腐敗」，新命令將從三方面強化市府採購規範：限制違反勞工權益及公共誠信規定的企業取得市府合約、要求企業揭露更多資訊，並成立12人「道德採購標準工作小組」(Ethical Procurement Standards Task Force)。

根據新規，過去五年曾涉職場歧視、竊取薪資或特定「公共誠信違規」的企業，不得與市府簽訂合約或分包合約。現有及未來承包商也必須證明過去五年未涉及相關違規，並承諾合約期間不會違規。

「公共誠信違規」不僅包括賄賂等已被市府法規禁止的犯罪，也涵蓋政府監督機構認定、但未經法院定罪的違規，例如監察長或審計機構的調查結果。強森首席策略官貝迪(Sheila Bedi)表示，有些企業可能從事腐敗行為，但因各種原因未受到刑事處罰，「我們不希望這些企業仍能與芝加哥市做生意」。

因應川普政府移民執法政策，新命令要求企業揭露是否與ICE等其他政府機構或執法部門簽約。這項措施部分源於「Not With Our Money」倡議，該組織主張政府應運用採購力量，避免納稅人資金支持協助聯邦驅逐行動的企業。

該倡議團隊估計，芝加哥目前與同時承接ICE業務的企業約有31.9億元市府合約，其中最大一筆是基礎建設顧問公司AECOM負責歐海爾機場現代化工程的合約。

此外，年營收超過10億元、尋求市府業務的企業，須揭露高層及董事會組成，以及促進多元化的政策；所有企業也須報告招募、聘用或升遷前科人士的相關措施。

這是強森今年簽署的第6項、任內第26項行政命令。隨著市議會與強森政府的政治分歧加深，他持續透過行政權推動政策。強森也即將宣布是否競選連任，面對多名有意挑戰他的競爭者。

精華 FAQ

  • 新行政令禁止過去5年涉職場歧視、竊取薪資或其他公共誠信違規的企業承接市府合約或分包，並要求現有與未來承包商證明自身符合規範。

  • 這是為了避免納稅人資金間接支持協助聯邦驅逐行動的企業，也回應反對川普政府移民執法政策的倡議，希望市府採購更符合道德原則。

  • 除限制不當企業外，新令也要求大型企業揭露高層與董事會組成、促進多元化政策，以及招聘前科人士措施，並成立12人工作小組監督執行。

移民 ICE

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