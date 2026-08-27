川普政府收緊規定 香檳伊大即起暫停核發部分CPT

香檳伊大新學年已於24日開學。(UIUC官方臉書)

川普 政府持續收緊國際學生在美實習與就業規定，香檳伊利諾大學(University of Illinois Urbana-Champaign，UIUC)24日開學第一天就在官網宣布，將立即依據聯邦國土安全部 學生與交流訪客資訊系統(DHS-SEVP)最新指引，調整課程實習訓練(Curricular Practical Training，CPT)的核發標準，未來與選修課程掛鉤的CPT將無法再獲批准。

香檳伊大是全美國際學生人數最多的公立大學之一，校方長期位居全美公立大學前列。2024–25學年，該校共有1萬2474名國際學生，若加上畢業後正在OPT的國際學生，總數達1萬6144人。

香檳伊大官網稱，DHS-SEVP於24日發布第2608-02號公告，進一步釐清F-1國際學生申請CPT的資格。根據新指引，CPT只能核發給實務訓練是該課程所有學生畢業必要條件的情況，不論學生是否為美國公民。

CPT是F-1學生在畢業前可使用的一項實習工作許可，允許國際學生參與與學業密切相關的實習、合作教育(cooperative education)或其他工作／學習計畫。過去，部分並非所有學生畢業必修的實習，也可能透過具有正式工作內容的課程，或與學生論文研究主題直接相關等方式獲得CPT批准。

但根據DHS-SEVP最新解釋，若CPT是建立在選修課程之上，今後將無法獲得批准。

香檳伊大國際學生與學者服務處(ISSS)表示，即日起，只有在該課程所有學生都必須參與實務訓練才能畢業的情況下，學校才能批准CPT。

申請CPT的學生還必須取得學術顧問確認，證明該課程依照學校課程目錄(Programs of Study)規定，所有學生均必須參加這項實務訓練。此外，學生還必須提供證明，顯示預定聘用CPT學生的雇主已與香檳伊大簽署合作協議，同意為該校學生提供特定的實務訓練。

已經獲得批准並取得授權的CPT，則不受此次政策調整影響。

香檳伊大表示，由於這項聯邦公告發布後收到大量學生詢問，ISSS目前無法逐一回覆個別案件。

對許多依靠CPT取得校外實習經驗的F-1學生而言，最大的影響在於，過去透過選修課程取得CPT的途徑可能被大幅限縮，學生未來必須確認實習是否屬於整個學術課程的必修畢業要求，以及雇主是否符合學校合作規定。