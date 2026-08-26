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美亞阿茲海默症慈善晚宴 500嘉賓齊獻愛心

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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「2026年度慈善晚宴暨狂歡舞會」共同主席。(特派員黃惠玲／攝影)
「2026年度慈善晚宴暨狂歡舞會」共同主席。(特派員黃惠玲／攝影)

長期服務芝加哥及中西部亞裔與各族裔社區的美亞健康協會(MAHA)，日前在芝加哥市中心Palmer House Hilton舉辦「2026年度慈善晚宴暨狂歡舞會」，近500位政商、醫療、僑界及社區人士出席，為阿茲海默症及弱勢族群健康服務籌募支持。

MAHA董事會主席劉炯玲致詞表示，協會成立至今已走過18年，在醫療專業人士、工作人員、志工、董事及社區各界支持下，持續提供健康及社會服務。她感謝各界長期支持，並表示未來將繼續關注社區健康需求。

芝加哥市長強森、伊利諾州聯邦眾議員戴維斯(Danny Davis)、芝加哥第11區區長李惠華，以及中國駐芝加哥領事館總領事王保東等均出席並致詞，肯定MAHA長期服務社區、協助弱勢族群及推動健康公益的工作。

王保東表示，MAHA多年來以實際行動服務社區，此次活動結合美國建國250周年及阿茲海默症公益議題，具有重要意義，並祝福協會持續凝聚各界力量。

強森致詞時說，芝加哥是多元文化城市，亞裔社區是城市發展的重要一環。他肯定MAHA在公共衛生、社區服務及消除醫療資源障礙方面的努力，並指出阿茲海默症不僅影響患者，也牽涉家庭及照顧者，市府將持續支持相關社區服務。

戴維斯則表示，健康應是每個家庭都能獲得的基本需求，肯定MAHA推動健康平等及阿茲海默症宣導，並呼籲各界持續支持相關公益工作。

晚宴並舉行頒獎典禮。戴維斯獲頒「終身成就獎」；市長強森獲「MAHA America 250友誼橋梁獎」；伊州州眾議員福特(La Shawn Ford)獲「卓越領導獎」；李惠華獲「傑出社區領導獎」。此外，NBC 5主播Vi Nguyen獲「社區卓越獎」、賈儒獲「藝術領導獎」、指揮家Mina Zikri獲「全球音樂大使獎」，Medstar Laboratory執行長Neal Patel及芝加哥五邑同鄉會會長周群厚也分別獲頒社區及領導相關獎項。

MAHA執行主任劉紅在晚宴中感謝共同主席、贊助商、志工及社區人士支持。活動並安排歌手陳米范演唱及希林藝術中心舞蹈表演，晚宴結束後舉行舞會。

MAHA表示，阿茲海默症、心理健康及醫療資源不足仍是社區重要健康議題，未來將持續整合醫療、社會及社區資源，為患者、照顧者及弱勢家庭提供更多服務。

嘉賓雲集。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓雲集。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市長強森(左)出席盛會，右為美亞協會執行主任劉紅。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市長強森(左)出席盛會，右為美亞協會執行主任劉紅。(特派員黃惠玲／攝影)

美亞協會董事會以及王保東(左二)，向強森(左三)頒發美國建國250周年友誼橋樑獎...
美亞協會董事會以及王保東(左二)，向強森(左三)頒發美國建國250周年友誼橋樑獎。(特派員黃惠玲／攝影)

強森(左四)向賈儒(左五)頒發藝術領袖獎。(特派員黃惠玲／攝影)
強森(左四)向賈儒(左五)頒發藝術領袖獎。(特派員黃惠玲／攝影)

美亞健康協會董事成員。(特派員黃惠玲／攝影)
美亞健康協會董事成員。(特派員黃惠玲／攝影)

希林藝術學院表演舞蹈。(特派員黃惠玲／攝影)
希林藝術學院表演舞蹈。(特派員黃惠玲／攝影)

精華 FAQ

  • 活動主要為阿茲海默症相關服務，以及弱勢族群的健康與社會服務籌募支持，並希望持續補強社區醫療資源不足的問題，協助患者、照顧者與家庭。

  • 出席致詞者包括芝加哥市長強森、聯邦眾議員戴維斯、芝加哥第11區區長李惠華，以及中國駐芝加哥總領事王保東，皆肯定MAHA長期社區服務。

  • 戴維斯獲終身成就獎，強森獲MAHA America 250友誼橋梁獎，福特獲卓越領導獎，李惠華獲傑出社區領導獎，另有媒體、藝術與企業人士受獎。

阿茲海默症 芝加哥 伊利諾州

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