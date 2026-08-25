赤字 裁員 少子化…芝公校迎新學年 挑戰重重

芝公校24日開學，至少30萬學生重回校園。(CPS官方臉書)

芝加哥公立學校 (CPS)24日迎來新學年，但學區正面臨預算缺口、教職員削減、學生人數持續下降，以及學校董事會改制等多重挑戰。尤其州政府是否將如CPS預期撥款，屆時資金能否到位仍存在高度不確定性。

CPS原先面臨約7.32億元預算缺口，暑期曾裁減超過1000名員工，包括教師、副校長、科技協調員、保全及閱讀專員等職位。不過，芝加哥教育委員會7月底修改預算，撥出1億元恢復部分被裁職位。但學區表示，這筆資金不足以恢復所有職位，目前正調查被裁員 工是否願意返回，並依各校需求安排。

CPS表示，目前教師職缺率不到2%，創歷史新低，因此部分原被裁員工可能已找到其他工作。若原職員無法返回，學區將另行招聘。

修改後的預算仍留下約3.97億美元缺口。學區希望州政府提供額外資金，但能否獲得撥款尚未確定。

CPS教育總監金恩(Macquline King)曾警告，如果額外資金未能到位，可能在學年後半段造成嚴重影響。學區過去提出的因應措施包括員工無薪休假及年中凍結部分支出與招聘。

芝加哥市政府也可能透過TIF(增值稅融資區)盈餘提供協助。去年CPS便獲得約5.52億元TIF盈餘資金，但今年能取得多少仍要等市政府秋季預算程序完成後才能確定。

另方面，CPS學生人數長期下滑，從2002-03學年的近43.9萬人，降至2025-26學年的約31.6萬人。去年招生人數再次下降，其中拉丁裔學生減少4.7%，非裔學生減少2.6%；白人及亞裔學生人數則略有增加。

移民執法也是影響招生及出勤的重要因素。去年秋季聯邦移民執法行動引發部分移民家庭擔憂，一些學生遭拘留，部分英語學習學生因擔心執法而減少到校，部分家庭甚至考慮離開芝加哥。

此外，芝加哥出生率下降也是學生人數減少的重要原因。2005年全市約有4.5萬名新生兒，2023年已降至約2.7萬人，下降逾四成。

CPS另一項重大變化是，學區董事會將於今年11月進行全面改選，21個席位全部開放競選，芝加哥將正式從市長任命制度轉向全面民選的學校董事會。

目前董事會由民選及市長任命成員共同組成，但新董事會將於2027年1月15日正式就任。屆時，新任董事將面對預算缺口、是否關閉或整併部分低招生學校，以及學區未來財政與資源分配等重大議題。