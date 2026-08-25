搭建橋梁．珍藏記憶 美亞公益音樂會迴響熱烈

大合唱。(主辦方提供)

由美亞健康協會(MAHA)、芝加哥 東方藝術團、芝加哥人民藝術團主辦的公益音樂會「搭建橋梁．珍藏記憶」，22日在芝加哥交響樂中心舉行。來自芝加哥及中西部地區的多個華人文藝團體共同演出，以音樂、歌劇及舞蹈慶祝美國建國250周年，同時呼籲社會關注阿茲海默症 等健康議題。

音樂會由MAHA執行主任劉紅擔任總製作人、賈儒擔任藝術總監。劉紅在演出前感謝參與演出的藝術家、文藝團體、工作人員、義工及贊助商，並表示希望藉由此次活動提升社會對阿茲海默症的認識。

中國駐芝加哥領事館總領事王保東在活動開始前致詞表示，今年適逢美國建國250周年，中美關係也迎來新的交流契機。芝加哥華人社區舉辦此次跨文化音樂會，透過藝術促進不同族裔交流與友誼，值得肯定。他並肯定美亞健康協會長期服務華人及其他族裔社區。

演出陣容包括交響樂指揮家芝克瑞(Mina Zikri)、男中音胡斯豪、女高音魏博雅、小提琴家劉揚，以及福音音樂家哈伯德(Mark Hubbard)等。

上半場以中西經典音樂為主。先鋒交響樂團在芝克瑞指揮下演奏「威廉．退爾序曲」選段，隨後與合唱團共同演出中美民歌「仙納度」與「茉莉花」的交響樂版本。胡斯豪演唱義大利歌劇「塞維利亞的理髮師」選段及中國歌曲「父親的草原母親的河」；魏博雅則演唱多首歌劇作品及「在希望的田野上」。她並與胡斯豪共同演唱了「風流寡婦」歌劇中的「相對無言」，兩人時而高亢、時而婉轉的歌聲，獲得全場觀眾熱烈掌聲。

小提琴家劉揚演奏的「梁祝小提琴協奏曲」中的「化蝶」選段也是當天演出焦點之一。他以一把斯特拉迪瓦里協會提供的1741年Guarneri名琴，演奏梁祝故事的迷離，格外動人。

下半場的演出聚焦舞蹈及福音音樂。無國界芭蕾舞團演出現代舞「蒼穹之下的美國禮讚」，Mark Hubbard & The Voices福音樂團演唱「天下一家」。

芝加哥東方藝術團、密西根和韻合唱團、聖路易斯長江藝術合唱團、風華合唱團、芝加哥清華校友合唱團、詩韻兒童合唱團、祺舞飛揚、徐梅舞蹈學校及芝加哥人民藝術團等團體也參與演出，帶來合唱、旗袍秀、舞蹈及兒童歌舞等節目。

音樂會最後在全體演出人員及嘉賓合唱「明天會更好」的樂聲中，完美畫下句點。

魏博雅演唱。(特派員黃惠玲／攝影)

胡斯豪(左)與魏博雅合唱。(特派員黃惠玲／攝影)

音樂會上半場演出謝幕。(特派員黃惠玲／攝影)

王保東致詞。(特派員黃惠玲／攝影)

胡斯豪演唱。(特派員黃惠玲／攝影)

小提琴家劉揚演奏的「梁祝小提琴協奏曲」中的「化蝶」。(特派員黃惠玲／攝影)

舞蹈演出。(特派員黃惠玲／攝影)

大合唱「明天會更好。」(特派員黃惠玲／攝影)

美亞健康協會董事成員。(特派員黃惠玲／攝影)