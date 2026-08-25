搭建橋梁．珍藏記憶 美亞公益音樂會迴響熱烈
由美亞健康協會(MAHA)、芝加哥東方藝術團、芝加哥人民藝術團主辦的公益音樂會「搭建橋梁．珍藏記憶」，22日在芝加哥交響樂中心舉行。來自芝加哥及中西部地區的多個華人文藝團體共同演出，以音樂、歌劇及舞蹈慶祝美國建國250周年，同時呼籲社會關注阿茲海默症等健康議題。
音樂會由MAHA執行主任劉紅擔任總製作人、賈儒擔任藝術總監。劉紅在演出前感謝參與演出的藝術家、文藝團體、工作人員、義工及贊助商，並表示希望藉由此次活動提升社會對阿茲海默症的認識。
中國駐芝加哥領事館總領事王保東在活動開始前致詞表示，今年適逢美國建國250周年，中美關係也迎來新的交流契機。芝加哥華人社區舉辦此次跨文化音樂會，透過藝術促進不同族裔交流與友誼，值得肯定。他並肯定美亞健康協會長期服務華人及其他族裔社區。
演出陣容包括交響樂指揮家芝克瑞(Mina Zikri)、男中音胡斯豪、女高音魏博雅、小提琴家劉揚，以及福音音樂家哈伯德(Mark Hubbard)等。
上半場以中西經典音樂為主。先鋒交響樂團在芝克瑞指揮下演奏「威廉．退爾序曲」選段，隨後與合唱團共同演出中美民歌「仙納度」與「茉莉花」的交響樂版本。胡斯豪演唱義大利歌劇「塞維利亞的理髮師」選段及中國歌曲「父親的草原母親的河」；魏博雅則演唱多首歌劇作品及「在希望的田野上」。她並與胡斯豪共同演唱了「風流寡婦」歌劇中的「相對無言」，兩人時而高亢、時而婉轉的歌聲，獲得全場觀眾熱烈掌聲。
小提琴家劉揚演奏的「梁祝小提琴協奏曲」中的「化蝶」選段也是當天演出焦點之一。他以一把斯特拉迪瓦里協會提供的1741年Guarneri名琴，演奏梁祝故事的迷離，格外動人。
下半場的演出聚焦舞蹈及福音音樂。無國界芭蕾舞團演出現代舞「蒼穹之下的美國禮讚」，Mark Hubbard & The Voices福音樂團演唱「天下一家」。
芝加哥東方藝術團、密西根和韻合唱團、聖路易斯長江藝術合唱團、風華合唱團、芝加哥清華校友合唱團、詩韻兒童合唱團、祺舞飛揚、徐梅舞蹈學校及芝加哥人民藝術團等團體也參與演出，帶來合唱、旗袍秀、舞蹈及兒童歌舞等節目。
音樂會最後在全體演出人員及嘉賓合唱「明天會更好」的樂聲中，完美畫下句點。
音樂會由美亞健康協會、芝加哥東方藝術團與芝加哥人民藝術團共同主辦，並在芝加哥交響樂中心舉行，吸引芝加哥及中西部多個華人文藝團體參與演出。 上半場以中西經典音樂為主，包含交響樂、歌劇選段與中美民歌改編；下半場則加入現代舞、福音音樂、合唱、旗袍秀與兒童歌舞，呈現多元文化融合。 除了慶祝美國建國250周年，主辦方也希望提升社會對阿茲海默症的認識；領事館致詞則肯定芝加哥華人社區以藝術促進族裔交流與友誼的努力。
精華 FAQ
音樂會由美亞健康協會、芝加哥東方藝術團與芝加哥人民藝術團共同主辦，並在芝加哥交響樂中心舉行，吸引芝加哥及中西部多個華人文藝團體參與演出。
上半場以中西經典音樂為主，包含交響樂、歌劇選段與中美民歌改編；下半場則加入現代舞、福音音樂、合唱、旗袍秀與兒童歌舞，呈現多元文化融合。
除了慶祝美國建國250周年，主辦方也希望提升社會對阿茲海默症的認識；領事館致詞則肯定芝加哥華人社區以藝術促進族裔交流與友誼的努力。
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