密蘇里法院放行川普版國會新選區 公投選區訴訟被駁 反對者將上訴

密蘇里州民眾曾在密蘇里州州府前，聚集抗議選區重畫。(美聯社)

密蘇里州科爾郡巡迴法院法官葛林(Daniel Green)19日裁定，由川普 支持、被視為有利共和黨 的新版國會選區地圖，可繼續用於今年11月大選，駁回要求將新版選區交由全州選民公投 的訴訟。這項裁決有利於共和黨維持在聯邦眾議院的微弱多數，但反對者已表示將上訴至密蘇里州最高法院。

科爾郡巡迴法院(Cole County Circuit Court)法官葛林在裁決中表示，密蘇里州憲法並未明確授權透過公投決定國會選區重畫，因此無法將這項權力從州議會轉交給公投程序。

反對新版選區的「人民而非政客」(People Not Politicians)組織執行董事格拉恩(Richard von Glahn)表示，科爾郡法院並不是最終裁決機關，團體將繼續向州最高法院上訴，爭取憲法所保障的權利。

密蘇里州新版國會選區今年已經在8月初選中使用。同一天，共和黨籍州務卿侯斯金恩斯(Denny Hoskins)駁回一份由數千名選民簽署的請願書，該請願要求11月舉行公投，讓選民決定是否接受新版選區。

侯斯金恩斯主張，密州憲法並未允許針對國會選區重畫舉行公投，州法院此次裁決支持這項立場。

共和黨方面則稱，即使公投獲准，也不應影響11月國會選舉使用現行新版地圖。共和黨律師表示，如果初選結束後才更換選區，可能造成大規模選民混淆，並削弱民眾對選舉公正性的信心。

法官也認同這項說法，認同在初選後更換選區可能違反聯邦法律。

密蘇里州目前聯邦眾議院代表團由6名共和黨眾議員及2名民主黨眾議員組成。新版選區地圖矛頭對準堪薩斯市史上首位非裔準市長、民主黨聯邦眾議員克里佛(Emanuel Cleaver)，

新版地圖將部分堪薩斯城市區重新畫入由共和黨眾議員代表的鄰近選區，同時將克里佛所屬的第5選區向東大幅延伸至共和黨占優勢的農村地區。

美聯社估計，新第5選區約59%的選民是重新分配而來的新選民。共和黨州參議員布萊廷(Rick Brattin)已在8月初選中贏得該選區的共和黨提名；克里佛則在民主黨初選中沒有競爭對手。

密州國會選區重畫是否可以透過公投決定，成為這次訴訟的核心爭議。州憲法既沒有明確規定可以透過公投決定國會選區，也沒有明文禁止，因此最終由法院裁決。