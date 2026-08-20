房險理賠拖延1天多賺880萬 保險業被質疑獲巨利

保險公司延後支付房屋保險理賠金，即使只延遲一天，也可能為整個保險業帶來數百萬元額外利息及投資收益。圖為遭遇水災的一處房屋(示意圖)。(美聯社)

一項最新分析指出，保險 公司延後支付房屋保險理賠金，即使只延遲一天，也可能為整個保險業帶來數百萬元額外利息及投資收益，引發消費者團體對保險公司是否有意拖延理賠的質疑。

非營利組織「美國消費者聯盟」(Consumer Federation of America)委託獨立金融機構評級公司Weiss Ratings分析保險業財務資料發現，房屋保險理賠每延遲一天，保險業合計可增加約880萬元的利息及投資收入。若涵蓋房屋、汽車、商業及其他財產與意外保險，每延遲一天所產生的投資收益更高達約5230萬元。

分析指出，保險公司收到保費 後，在尚未支付理賠金之前，可以將這些資金投入市場賺取收益。美國消費者聯盟保險部門主管海勒(Douglas Heller)表示，這種「浮存資金」(float)可能造成保險公司拖延理賠的「反向誘因」。

伊利諾州的情況也引發關注。根據美國全國保險監理官協會(NAIC)資料，2024年伊州約21.7%的房屋保險理賠案件，從申請到結案耗時60天以上。

芝加哥郊區麥克亨利郡居民巴格(Stacie Barger)便有類似經歷。她2025年3月1日駕駛2015年Buick Encore時遭另一輛車撞擊，車輛全損。她自己的保險公司Farmers很快完成理賠，約10天內便支付車輛損失。

但涉及對方駕駛人的保險公司First Chicago Insurance的醫療理賠，卻拖了17個月。巴格表示，漫長的等待讓她感到十分挫折。

First Chicago法律顧問Patrick Hincks則表示，案件涉及多名傷者，其中包括未成年人，還有手部手術、急診及脊椎按摩等醫療費用，加上多家保險公司的醫療留置權，因此並非一般案件，處理時間較長是受到多項因素影響。

海勒主張，保險公司應在30天內先支付受損物品的折舊價值，之後再繼續協商其他賠償項目。他認為，如果保險公司必須為延遲支付理賠金向消費者支付利息，可能會促使業者加快處理速度。

不過，保險業者否認有意拖延。他們表示，這項分析過度簡化複雜的理賠程序，是為了達到政治目的；保險公司的投資收益是維持保費穩定、確保有足夠資本支付當前及未來理賠的重要財務機制。