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芝加哥新地標「72層摩天大樓」外觀完成 預計2027年全部完工

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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位於400 N. Lake Shore Drive的72層住宅摩天大樓(圖中最高...
位於400 N. Lake Shore Drive的72層住宅摩天大樓(圖中最高建物)，外部工程已於上月底完成。(特派員黃惠玲／攝影)

歷經兩年多施工，芝加哥人如今終於可以一窺昔日「芝加哥尖塔」(Chicago Spire)預定地的新面貌。位於400 N. Lake Shore Drive的72層住宅摩天大樓，外部工程已於上月底完成，最後一片外牆玻璃也已安裝就位。

這座高達857呎的玻璃大樓，目前已呈現完整外觀，接下來工程將集中於室內裝修及周邊景觀。大樓最醒目的特色，是隨樓層向上逐步後退、呈現瀑布般層層傾瀉效果的玻璃窗。

開發商Related Midwest建築與設計部門執行副總裁湯普森(Ann Thompson)表示，從芝加哥天際線眺望這座建築的輪廓「相當令人驚嘆」，如今已經可以看到完整的外觀。

這座摩天樓由SOM合夥人Scott Duncan與該建築事務所已故傳奇建築師齊爾德斯(David Childs)共同參與設計。齊爾德斯於2025年去世。

在目前的住宅大樓於2024年動工以前，原本計畫在此興建一座高達2000呎、採螺旋造型的「芝加哥尖塔」。該項目由西班牙建築師兼工程師Santiago Calatrava設計，但2008年因開發計畫失敗而告終，原址多年留下巨大坑洞。

如今的400 N. Lake Shore Drive則以纖細的玻璃塔身取代原本雄心勃勃的超高層尖塔計畫。

開發商未來還計畫在現有大樓以南約75呎處興建另一座60層、外觀近似的住宅塔樓。不過，第二棟大樓至少要等第一棟完全出租一年後才會動工，而且最終是否興建，也將取決於當時的房地產市場狀況。

400 N. Lake Shore Drive基地周邊仍在進行景觀工程，包括種植樹木、灌木及其他植栽。開發商也計畫在基地內設置一件大型藝術家雕塑，但尚未公布藝術家姓名。

此外，已完成的Founders Way將成為芝加哥河濱步道(Riverwalk)的重要延伸路段，從400 N. Lake Shore Drive附近一路延伸，穿越湖濱大道，最終連接尚待興建的DuSable Park。公園總造價預計為1500萬元，其中Related Midwest將負擔1000萬元。

目前這座72層大樓預計於2027年全面完工。建築評論者表示，現有大樓本身具有力量感與優雅氣質，但若未來第二座塔樓未能興建，整體城市景觀效果可能有所減弱。

精華 FAQ

  • 位於400 N. Lake Shore Drive的72層住宅大樓已完成外部工程，最後一片外牆玻璃也已安裝。接下來施工重點將轉向室內裝修，以及周邊景觀與公共空間整理。

  • 大樓採玻璃塔身設計，樓層向上逐步後退，形成層層傾瀉、宛如瀑布的視覺效果。開發商表示，從芝加哥天際線望去，整體輪廓已相當醒目。

  • 這裡原本是2000呎高、螺旋造型的Chicago Spire預定地，但2008年計畫失敗後留下空地。如今改為72層住宅塔，未來還可能在南側再建1座60層塔樓，但要看出租進度與市場狀況。

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