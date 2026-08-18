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伊州長者房稅凍結收入門檻 今年提至7.5萬元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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伊利諾州政府宣布，2026課稅年度起，低收入長者房產稅凍結優惠(Low-Income Senior Citizens Assessment Freeze Homestead Exemption)的家庭收入上限，將由原本的6萬5000元提高至7萬5000元，讓更多年長屋主有機會申請這項減免。

該計畫主要目的是凍結符合資格屋主住宅的「均衡評估價值」(equalized assessed value, EAV)，避免因房價上漲導致房產評估價提高，進而增加房產稅負擔。不過，州政府提醒，該優惠凍結的是房屋評估價，而非最終繳納的房產稅金額。

依規定，申請人必須在課稅年度內年滿65歲，且該房屋為本人主要居住所。資格審查依據為「家庭總收入」，包括屋主及同住家人的社會安全金、退休金、年金、薪資、利息、股息，以及退休帳戶提款等收入。

此次調高收入門檻，主要幫助過去因退休收入略超過6萬5000元而無法申請的長者家庭。例如部分雙薪退休夫妻，原本因社會安全金調漲或一次性退休提款導致收入超標，如今可能重新符合資格。

這項調整源自伊州2025年12月通過的新法律，未來收入門檻還將逐步提高，預計2027年調升至7萬7000元，2028年及之後提高至7萬9000元。該計畫由伊州稅務廳(Illinois Department of Revenue)統籌，各縣評估辦公室負責受理申請。

不過，專家指出，許多屋主對「凍結」存在誤解。該計畫並不代表房產稅帳單完全不會增加。凍結的是政府用來計算稅金的房屋評估價，如果地方政府提高稅率或增加稅收徵收額，屋主仍可能面臨更高稅單。

此外，該優惠並非一次申請永久有效。伊州要求符合資格的長者每年提交PTAX-340表格，重新申報家庭收入，以確認仍符合標準。若忘記更新，即使收入與資格沒有變化，也可能失去當年度優惠。

首次申請則須向所在地縣政府評估辦公室提出，提供年齡、房屋所有權、居住證明及前一年度家庭收入資料。由於各縣負責管理，申請期限與文件要求可能略有不同。

符合資格的長者仍可同時申請其他房產稅減免，例如一般長者自用住宅優惠(Senior Homestead Exemption)，兩者可搭配使用。

精華 FAQ

  • 2026課稅年度起，家庭總收入上限由6萬5000元提高到7萬5000元，讓更多65歲以上、以自住房為主要居所的長者，有機會申請這項凍結優惠。

  • 它凍結的是住宅的均衡評估價值EAV，不是最終房產稅金額；若地方政府提高稅率或增加徵收額，屋主仍可能面臨更高的稅單。

  • 符合資格者每年都要提交PTAX-340表格重新申報家庭收入；首次申請則向縣評估辦公室提出，並依各縣規定提供年齡、房屋所有權、居住證明與前一年收入資料。

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