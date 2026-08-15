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SNAP福利縮水 芝獨立超市客流減恐掀倒閉潮

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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主打實惠價格的Save A Lot超市，受到SNAP消費金額大減，已經宣布關閉芝...
主打實惠價格的Save A Lot超市，受到SNAP消費金額大減，已經宣布關閉芝加哥七處據點。(Save A Lot超市官方臉書)

川普政府推動的「大而美法案」(Big Beautiful Bill)收緊俗稱糧食券的補充營養援助計畫(SNAP)資格後，伊利諾州已有逾14.7萬人失去福利資格，尤其不少移民家庭因擔心遭聯邦移民執法機關(ICE)查緝，不敢前往社福機構申請SNAP或辦理工作豁免，導致仰賴SNAP消費的芝加哥獨立超市受到重創，部分業者坦言，客源繼續下滑將嚴重影響營運。

根據新規，原本18至54歲、無未成年子女的成年人須每周工作、志工服務或接受訓練20小時才能領取SNAP；如今規定擴大至18至64歲、家中沒有14歲以下子女的成年人。伊州公共衛生部表示，截至7月1日已有超過14萬7000人失去資格，未來還有更多非公民可能因聯邦新規喪失福利。

芝加哥西北區的Fresh Market Place超市約有四分之一顧客使用SNAP購買食品。第二代經營者德羅索斯(Dimitrios Drossos)德羅索斯指出，SNAP消費減少已使超市收入明顯下滑，若SNAP遭進一步削減，「超市可能撐不下去。」

大芝加哥食物銀行(Greater Chicago Food Depository)發言人李曼宜(Man-Yee Lee)指出，2020年至2025年間食品價格累計上漲21%，目前庫克郡每四人就有一人面臨糧食不足。食物銀行工作人員指出，不少移民家庭因擔心遭聯邦移民執法機關(ICE)查緝，不敢前往社福機構申請SNAP或辦理工作豁免。

統計顯示，全國SNAP參與人數也大幅下降。統計顯示，自2025年7月至2026年3月，全美SNAP受益人減少超過470萬人，降幅約10%，創近30年來最大跌幅。

伊州社會福利廳(IDHS)表示，州政府仍將持續執行SNAP，但聯邦新規讓資格審查更加複雜。州府已推出「FRESH」補助方案，凡5月1日後因SNAP遭取消或減少福利的符合資格家庭，可自動獲得一次性400元現金存入Link/EBT卡。

Forest Park的Living Fresh Market超市表示，約三分之一營收來自SNAP，福利縮減後每日營收明顯下滑，甚至單日少了數千元收入。業者呼籲政府協助食品零售業渡過難關，否則恐有更多社區超市關門。

SNAP削減也被視為是芝加哥七家Save A Lot超市關閉的重要原因。營運商Yellow Banana表示，近幾個月SNAP消費金額暴跌26%，對社區超市造成沉重打擊。

精華 FAQ

  • 新規把需每周工作、志工或受訓20小時的年齡層，從18至54歲、無未成年子女者，擴大到18至64歲、家中沒有14歲以下子女的成年人。

  • 截至7月1日，伊州已有超過14萬7000人失去SNAP資格；芝加哥多家社區超市因顧客仰賴SNAP而營收下滑，部分業者甚至表示可能撐不下去。

  • 伊州持續執行SNAP，並推出FRESH補助，符合條件者可領一次性400元現金；但業者仍呼籲政府協助零售商，否則社區超市關店風險會持續上升。

SNAP 芝加哥 移民

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