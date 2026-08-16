伊州啟蒙計畫協會：改革Head Start恐限制雙語教育

伊州啟蒙計畫協會表示，聯邦對該計畫的改革，恐削弱長期建立的服務標準，降低對貧困及弱勢兒童的支持品質。(伊州啟蒙計畫協會臉書)

川普政府上周表示，將全面改革早期教育的「啟蒙計畫(Head Start)」，取消許多長期以來構成該計畫核心特色的管理規範，此舉引發伊利諾州 幼兒教育倡議人士反彈。伊州 「啟蒙計畫協會」(Illinois Head Start Association)執行主任莫里森-弗里克特爾(Lauri Morrison-Frichtl)表示，改革恐削弱長期建立的服務標準，降低對貧困及弱勢兒童的支持品質， 她也憂慮改革方案的全新語言規定，要求工作人員教學時使用英文，可能限制雙語教育。

啟蒙計畫自1960年代由前總統詹森(Lyndon B. Johnson)「向貧困宣戰」政策下成立，主要服務低收入 家庭幼兒，包括無家可歸兒童、寄養兒童及身心障礙兒童。目前全美約有1600個營運單位，包括非營利組織與學校系統。

現行該計畫受超過100頁聯邦規範管理，要求幼兒中心維持低師生比例、採用研究支持的課程，並提供完整配套服務，包括健康檢查、牙科篩檢、家庭教育與家長輔導等。

川普政府此次提出的改革方案，將取消大部分聯邦規範，改由州及地方托育許可標準作為許多項目的依據。聯邦衛生與公共服務部(HHS)官員表示，改革目的是增加地方自主權，讓各地Head Start中心能更彈性調整營運方式，並增加可服務兒童名額。

HHS助理部長亞當斯(Alex J. Adams)指出，過去十年「啟蒙計畫」參與人數持續下降，部分原因與聯邦規定造成成本增加及限制服務範圍有關。他表示，希望透過新規提高效率，讓更多兒童能加入計畫。

伊州「啟蒙計畫」目前服務超過600個托育與教室中心、約2萬8000名兒童，並雇用約9000名工作人員。莫里森-弗里克特爾表示，各地計畫本身已具高度彈性，會依照社區需求、文化背景及家庭狀況調整服務，並不需要透過取消聯邦標準來增加彈性。

她特別擔心，若取消綜合服務要求，可能導致資源被轉移至增加招生人數，而忽略最需要支持的家庭。

改革方案也包含新的語言規定，要求工作人員教學時使用英文，除部分原住民族社區語言沉浸式課程外，可能限制雙語教育。莫里森-弗里克特爾表示，伊州啟蒙計畫約六成兒童屬於雙語學習者，新規恐影響語言發展。

此外，新方案還包括將行政支出比例上限由15%降至5%、提高營養標準，以及要求每3.5小時課程至少安排30分鐘體能活動。

啟蒙計畫近年已面臨聯邦支持縮減壓力。去年川普政府裁減大量該計畫支援人員，並關閉一半區域辦公室，包括芝加哥辦公室，伊州計畫因此面臨溝通及行政支援延遲問題。

去年，伊州啟蒙計畫協會與美國公民自由聯盟(ACLU)等團體提起訴訟，反對政府削減Head Start資金及限制移民家庭參與。聯邦法官已核發初步禁制令，允許伊州計畫繼續服務兒童，不因移民身分拒絕申請。