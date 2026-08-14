芝房市競爭白熱化 現金買家橫掃市場 擊敗需貸款首購族

Lincoln Park是芝市熱門房產交易區。(Lincoln Park商會官方臉書)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 芝加哥住宅供給不足，熱門社區競價激烈，現金買家屢次擊敗需貸款的首購族。

芝加哥住宅供給不足，熱門社區競價激烈，現金買家屢次擊敗需貸款的首購族。 重點二： 今年6月新上市房源明顯下滑，待售量創2008年以來新低，庫存僅約2個月。

今年6月新上市房源明顯下滑，待售量創2008年以來新低，庫存僅約2個月。 重點三：賣方偏好現金交易與免驗屋條件，導致部分房價大幅高於開價並持續上漲。

芝加哥 住宅市場供給不足，買家競爭持續升溫，尤其在Lake View、Lincoln Park及Northalsted等熱門社區，有限的新上市房源吸引多組競價，現金買家憑藉快速成交與較低風險優勢，頻頻擊敗需要貸款 的首購族，形成「現金為王」的市場現象。

首次購屋的穆茲(Michael Mutz)已在Lincoln Park父母家居住多年，希望搬出獨立生活，但他找房超過9個月，仍未成功購屋。他表示，多次輸給全現金買家，甚至有現金出價高於開價，讓他遲未脫離無殼族。

芝加哥房仲公司@properties經紀巴拉德(Alley Ballard)表示，今年1月起市場快速升溫，尤其是Lincoln Park、Andersonville及Wicker Park等生活機能成熟地區，「情況變得非常瘋狂」。她指出，目前不少物件成交價比開價高出10萬、20萬元，甚至有些達30萬元以上，買家為提高勝算，除了提高價格，也開始祭出現金付款、放棄驗屋條件或承擔估價不足差額等方式，希望搶得優勢。

根據Zillow數據，芝加哥2月上市房屋中，約25%在7天內售出，24.7%的成交價格高於開價。其中涵蓋Lake View、Lake View East及Roscoe Village的60657郵遞區，更有63.4%的房屋成交價高於開價，超過一半房屋在7天內售出。

Zillow資深經濟學家迪沃恩居(Orphe Divounguy)表示，芝加哥房市銷售速度仍明顯快於全美平均，原因在於新房源增加速度不足，導致市場持續緊張。

芝加哥房地產經紀人協會(Chicago Association of Realtors)資料顯示，今年6月芝加哥單戶住宅新上市數量較去年同期下降11.3%，公寓及連棟住宅新上市量也下降2.8%。同時市場待售房源創2008年以來新低，單戶住宅僅剩1373戶，公寓及連棟住宅約2121戶，供應量不到兩個月，遠低於正常市場所需的4至6個月庫存。

在低庫存環境下，現金買家優勢更加明顯。房仲指出，賣方通常偏好現金交易，因為不需等待貸款批准，成交速度更快，也降低估價不足或貸款失敗的風險。

Lake View一間950平方呎一房公寓，今年上市價格為32萬9900元，最後以40萬元成交，得標者即為現金買家。仲介表示，該買家不僅價格高，交易條件也更有吸引力。

部分專家提醒，買家不應因競爭激烈而過度讓步。部分人選擇放棄驗屋，以增加競爭力，但房仲指出，這可能讓買家承擔未來維修成本風險。

目前芝加哥北區豪宅與高需求社區價格持續上漲。Lincoln Park今年6月平均成交價約79.5萬元，較去年同期上升12%；Lake View平均成交價約58.75萬元，年增約5.4%。

市場人士表示，除非上市房源數量增加，芝加哥房市短期內仍將維持賣方市場。對無法以現金競爭的首購族而言，提早準備貸款、保持耐心，及避開春夏競爭高峰期，可能是提高購屋成功率的關鍵。