明州夏令營 從廚房認識中華飲食與漢字文化

學生們聚精會神地將油條、肉鬆等餡料放入糯米中來製作台式飯糰。(記者陳曼玲／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 夏令營以米與馬鈴薯帶學生認識農作與料理。

夏令營以米與馬鈴薯帶學生認識農作與料理。 重點二： 學生親手製作糯米飯糰、煎餅與卡通便當。

學生親手製作糯米飯糰、煎餅與卡通便當。 重點三：課程結合漢字藝術、營養教育與伸展運動。

從一粒米到一份便當，今年台灣線上圖書館的「中式烹飪與漢字藝術夏令營」，別出心裁讓學生從廚房認識中華飲食與漢字文化。

這次營會以生活中常見的食材「米」與「馬鈴薯」為主題，帶領學生從認識農作物、實際烹飪，到漢字藝術與故事創作，活動深獲學生與家長好評。不少家長表示，孩子不僅學會了料理，更得到瞭解「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的生活教育，並體會到家長站在廚房長時間準備餐食的辛勞。

學生透過看影片認識稻米與馬鈴薯種植的過程後，開始製作台式糯米飯糰，內餡放有油條、蘿蔔乾、肉鬆等，學生說很像「台式的墨西哥卷餅」。製作飯糰後剩下的食材也沒有浪費，老師將材料變化成香噴噴的煎餅，學生吃得開心，學到用同樣的食材，可以變出不同的料理。

製作「卡通便當」是夏令營最受歡迎的活動。學生自由選擇自己喜歡的食材，設計兼具營養、色彩與造型的午餐。學生學著打蛋、煎蛋，然後在裝有白飯的飯盒中加上花椰菜、香腸、毛豆、土豆絲、海苔、起司等食材，用巧手裝飾出一個個好吃又可愛的便當。

除了烹飪課程，夏令營也將漢字藝術融入活動中。蔡晏翔老師帶領學生進行剪紙創作，認識「米」的漢字，並用馬鈴薯刻成印章，蓋在紙上變成藝術創作的作品。

另外，營會也特別邀請南加州大學壽命與營養學理學(Lifespan Nutrition and Dietetics)碩士黃靖雯，在活動中說明營養均衡對身體健康的重要，具有四年運動教練經驗的她並設計簡單的伸展運動，提醒學生在使用電腦之餘要起身休息，加上訓練核心肌肉保持良好坐、站姿，活出健康與自信。

台灣線上圖書館感謝僑務委員會的支持，能在海外將中式飲食文化傳承給在美國長大的下一代，並發揮創意吃出健康。