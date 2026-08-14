北美上杭同鄉會歡慶10周年 包東宇接任會長

北美上杭同鄉會部分理事及鄉親代表與出席慶祝大會的社團嘉賓。(主辦方提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北美上杭同鄉會在芝加哥慶祝成立10周年並舉行第四屆就職典禮。

北美上杭同鄉會在芝加哥慶祝成立10周年並舉行第四屆就職典禮。 重點二： 包東宇接任會長，將持續擴大鄉親聯誼並深耕公益與文化交流。

包東宇接任會長，將持續擴大鄉親聯誼並深耕公益與文化交流。 重點三：同鄉會首辦親子羽毛球賽，展現鄉情凝聚與客家體育傳承。

美最大規模的上杭鄉親組織「北美上杭同鄉會」，日前在芝加哥 舉行成立10周年慶祝大會暨第四屆理監事會就職典禮，此外並首度舉辦親子羽毛球友誼賽，來自美國、加拿大 及其他地區的鄉親齊聚一堂，共同見證同鄉會發展新階段。

芝加哥華社人士包東宇接任新一屆會長。他表示，自己身為祖籍福建上杭的客家後代，對家鄉與客家文化始終抱持深厚情感，未來將繼續擴大鄉親聯誼、深耕公益，維護並拓展同鄉會平台。

慶祝晚宴在芝加哥南華埠富麗華大酒樓舉行，紐約、加州 等地理事、會員及家屬，以及大芝加哥地區多個華社團體代表出席。福建省、龍岩市、上杭縣僑聯及美國、加拿大、新加坡等地10多個僑團、商會及校友會也發來賀信。

同鄉會榮譽會長、第三屆會長肖英從加拿大溫哥華發來影片致詞。她表示，這10年間，鄉親們在美國、加拿大及中國之間，透過線上、線下緊密聯繫，始終秉持團結合作、相互尊重、理解與守望相助的精神，共同克服各種困難。

北美上杭同鄉會2016年在華府地區成立，目前組織已擴展至美國及加拿大10多個主要城市，透過鄉情與文化紐帶凝聚分散各地的上杭鄉親，並推動公益、文化交流及與家鄉的聯繫。

新任監事長雷日紅表示，監事會將秉持公正、透明原則履行職責，守護同鄉會這個共同大家庭，讓鄉情持續代代傳承。

慶典現場安排歌唱、客家音樂及非遺文化表演，來自家鄉的藝術團體及客家音樂人也透過影片送上祝福，現場充滿濃厚家鄉情懷。

此外，為弘揚上杭作為羽毛球世界冠軍林丹故鄉的體育傳統，同鄉會在芝加哥CBA羽毛球館舉行首屆親子羽毛球友誼賽，經過四個多小時競賽，決出成人單打、青少年單打及家庭親子雙打前三名。參賽家庭展現實力與親子合作精神，為10周年系列活動增添活力，也為同鄉會未來發展揭開新篇章。

新任北美上杭同鄉會會長包東宇。(主辦方提供)

職員就職儀式上的各地理事代表包東宇(左至右)、王如華、郭曉華、梁曉容。(主辦方提供)

首屆北美上杭同鄉會親子羽毛球友誼賽成功舉辦。(主辦方提供)