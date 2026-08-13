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農民年鑑預測：芝城今冬均溫接近正常值

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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「農民年鑑」預測芝加哥與整個大湖區，今年冬季平均氣溫可能接近正常值，但期間仍可能...
「農民年鑑」預測芝加哥與整個大湖區，今年冬季平均氣溫可能接近正常值，但期間仍可能出現「寒冷、多雪時期」。(特派員黃惠玲／攝影)

雖然芝加哥地區仍處於夏季暑熱，但「農民年鑑」(Farmer's Almanac)已提前發布今年包括大湖區及芝加哥地區在內的美國各地冬季氣候走向預測。其中芝加哥與整個大湖區，今年冬季平均氣溫可能接近正常值，但期間仍可能出現「寒冷、多雪時期」。

「農民年鑑」表示，自19世紀初創刊以來，便持續發布長期天氣預測。該刊網站指出，其預測依據包括「太陽黑子週期、月球位置、潮汐作用及歷史氣候模式權重」等因素，但並未公開完整計算方法。

根據最新預測，芝加哥與整個大湖區今年冬季平均氣溫可能接近正常值，但期間仍可能出現「寒冷、多雪時期」。年鑑預測，冬季期間將有較頻繁的短暫冷鋒系統(clipper systems)影響，並可能出現突然降溫的寒流。

雖然預計冬季中會有幾段較溫和的天氣，但「農民年鑑」表示，這些暖和時段不足以讓整體冬季氣溫高於正常水平。

不過，伊利諾大學2010年一項研究指出，「農民年鑑」的預測準確率約為52%，接近擲硬幣的機率；該刊則宣稱自身準確率約達80%測。

氣象專家指出，今年冬季芝加哥天氣可能受到太平洋「聖嬰現象」(El Niño)影響。美國氣候預測中心(Climate Prediction Center)表示，目前聖嬰現象正明顯增強，並預估其持續至2027年春季的機率高達97%，甚至可能成為1950年代有紀錄以來最強之一。

根據伊利諾大學資料，聖嬰現象對中西部天氣影響並非每次完全相同，但通常會帶來比正常更溫暖、乾燥的冬季。

對芝加哥而言，最終冬季表現仍將取決於聖嬰強度、冷空氣南下頻率，以及大湖區水氣條件等多項因素。

精華 FAQ

  • 年鑑認為芝加哥與整個大湖區今年冬季平均氣溫大致接近正常值，雖然會有幾段較溫和的天氣，但不足以把整體冬季拉高到高於平均。

  • 預測指出，冬季將有較頻繁的短暫冷鋒系統影響，也可能出現突然降溫的寒流；期間還可能伴隨寒冷、多雪時期，使天氣波動較明顯。

  • 專家認為今年冬季可能受聖嬰現象影響，且其強度已明顯增強；未來氣溫走向還要看冷空氣南下頻率，以及大湖區水氣條件等多項因素。

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