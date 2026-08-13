底特律老虎隊「台灣日」逾700鄉親球迷襄盛舉
美國職棒底特律老虎隊11日晚間於Comerica Park舉辦「台灣日（Taiwan Day）」活動，透過棒球、傳統文化及音樂展演，向現場數萬名球迷展現臺灣多元文化與棒球熱情。今年代表台灣赴美參賽的桃園新明國中青少棒隊，也參與了當天盛會，台灣年輕球員也因此有機會留下美國職棒初體驗。
當天賽事進行前，特別安排老虎隊台灣好手李灝宇與新明國中學弟見面交流。李灝宇分享旅美及棒球經驗，鼓勵學弟持續努力、勇敢追夢。新明國中球員隨後在駐芝加哥辦事處類延峰處長及芝加哥華僑文教服務中心主任雷棋陪同下進入球場，並與老虎隊球員共同參與賽前美國國歌儀式。老虎隊也將過程全程轉播在球場大型螢幕，讓全場球迷看見臺灣新世代的棒球活力。
比賽當日下午5時起開放球迷入場，球場也陸續推出一系列台灣文化展演，包括密西根舞獅隊帶來熱鬧的舞獅表演、海外青年文化大使(FASCA)青年展現台灣文化特色，以及密西根大學中國研究中心帶來氣勢磅礡的舞龍演出，成功向在場球迷展現台灣傳統文化。
現場另邀請DJ Thomas Xu以音樂炒熱氣氛，將台灣與美國經典棒球應援、流行音樂元素融入演出，包括「高山青」等耳熟能詳的臺灣歌曲透過球場音響響徹Comerica Park。
這場「台灣日」活動吸引700多鄉親、球迷共襄盛舉，與會嘉賓以及球迷們，紛紛穿上印有「 Taiwan」字樣的白色球衣，為老虎隊歡呼加油
這場在Comerica Park舉行的台灣日活動，共吸引700多位鄉親與球迷到場參與，大家穿上印有Taiwan字樣的白色球衣，熱情為老虎隊加油。 新明國中青少棒隊先與老虎隊台灣好手李灝宇見面交流，之後在駐芝加哥辦事處及芝加哥華僑文教服務中心陪同下進場，並參與賽前美國國歌儀式。 現場安排密西根舞獅隊的舞獅、FASCA青年文化展演，以及密西根大學中國研究中心的舞龍表演，並搭配DJ Thomas Xu與台灣歌曲，炒熱全場氣氛。
精華 FAQ
這場在Comerica Park舉行的台灣日活動，共吸引700多位鄉親與球迷到場參與，大家穿上印有Taiwan字樣的白色球衣，熱情為老虎隊加油。
新明國中青少棒隊先與老虎隊台灣好手李灝宇見面交流，之後在駐芝加哥辦事處及芝加哥華僑文教服務中心陪同下進場，並參與賽前美國國歌儀式。
現場安排密西根舞獅隊的舞獅、FASCA青年文化展演，以及密西根大學中國研究中心的舞龍表演，並搭配DJ Thomas Xu與台灣歌曲，炒熱全場氣氛。
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