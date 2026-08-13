底特律老虎隊「台灣日」逾700鄉親球迷襄盛舉

逾700位鄉親、球迷熱情參與了11日的「台灣日」活動。(芝加哥僑教中心提供)

美國職棒底特律老虎隊11日晚間於Comerica Park舉辦「台灣日（Taiwan Day）」活動，透過棒球、傳統文化及音樂展演，向現場數萬名球迷展現臺灣多元文化與棒球熱情。今年代表台灣赴美參賽的桃園新明國中青少棒隊，也參與了當天盛會，台灣年輕球員也因此有機會留下美國職棒初體驗。

當天賽事進行前，特別安排老虎隊台灣好手李灝宇與新明國中學弟見面交流。李灝宇分享旅美及棒球經驗，鼓勵學弟持續努力、勇敢追夢。新明國中球員隨後在駐芝加哥 辦事處類延峰處長及芝加哥華僑文教服務中心主任雷棋陪同下進入球場，並與老虎隊球員共同參與賽前美國國歌儀式。老虎隊也將過程全程轉播在球場大型螢幕，讓全場球迷看見臺灣新世代的棒球活力。

桃園新明國中棒球隊受邀繞場。(芝加哥僑教中心提供)

比賽當日下午5時起開放球迷入場，球場也陸續推出一系列台灣文化展演，包括密西根舞獅隊帶來熱鬧的舞獅表演、海外青年文化大使(FASCA)青年展現台灣文化特色，以及密西根大學中國研究中心帶來氣勢磅礡的舞龍演出，成功向在場球迷展現台灣傳統文化。

逾700位鄉親、球迷熱情參與了11日的「台灣日」活動。(芝加哥僑教中心提供)

現場另邀請DJ Thomas Xu以音樂炒熱氣氛，將台灣與美國經典棒球應援、流行音樂元素融入演出，包括「高山青」等耳熟能詳的臺灣歌曲透過球場音響響徹Comerica Park。

這場「台灣日」活動吸引700多鄉親、球迷共襄盛舉，與會嘉賓以及球迷們，紛紛穿上印有「 Taiwan」字樣的白色球衣，為老虎隊歡呼加油

密西根舞獅隊在「台灣日」活動中演出。(芝加哥僑教中心提供)

逾700位鄉親、球迷熱情參與了11日的「台灣日」活動。(芝加哥僑教中心提供)

駐芝台北經文處處長類延峰(左三)、芝加哥華僑文教服務中心主任雷棋(左四)均出席了11日的「台灣日」。(芝加哥僑教中心提供)

FAFSA響應支持台灣加入UN。(芝加哥僑教中心提供)