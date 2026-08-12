中途閃電戰期間 芝9人控遭ICE暴力對待 促起訴究責

馬丁內茲去年10月4日在芝加哥Brighton Park移民執法行動中，遭聯邦執法人員開槍。(路透)

芝加哥 九位居民及其律師10日提交九份警方報案，指控聯邦移民 執法人員在「中途閃電戰(Operation Midway Blitz)」期間涉及暴力執法，並要求對涉案人員展開刑事調查及追究責任。

代表這些居民的律師表示，距離「中途閃電戰」行動已近一年，但目前仍沒有任何美國移民及海關執法局(ICE )人員因此遭到刑事起訴。他們希望此次報案能促成刑事追訴，其中包括重罪指控。

其中一名報案人是馬丁內茲(Marimar Martinez)。她指稱自己曾遭邊境巡邏隊(Border Patrol)一名執法人員開槍擊中五次。她表示：「這名涉案人員Charles Exum直接朝我開了五槍，企圖殺害我。我的車子和身體都被子彈擊穿。」

馬丁內茲本人當時也曾遭到起訴，但相關指控後來被撤銷。

美國國土安全部(DHS)10日對此表示，去年10月4日，邊境巡邏執法人員遭到「暴徒伏擊」，有人駕車撞擊聯邦執法人員。DHS表示，向馬丁內茲開槍的邊境巡邏人員目前已被安排行政休假，相關案件後續問題則應由司法部(DOJ)回答。

不過，其他報案人主張，僅讓涉案執法人員停職並不足以追究責任。

代表九個報案人的律師希望警方及檢察官正式展開刑事案件調查。Kulis Law Ltd.及Chicago Project律師Brian Orozco表示，他們希望警方能對涉案聯邦執法人員提出輕罪指控，或由庫克郡州檢察官辦公室(Cook County State's Attorney's Office)批准相關刑事起訴。

支持報案行動的人士也引用伊利諾州問責委員會(Illinois Accountability Commission)今年稍早公布的調查結果。該委員會4月發布特別報告，指「中途閃電戰」行動期間可能涉及違憲使用武力。

庫克郡州檢察官辦公室則表示，聯邦執法人員並不享有免於刑事追訴的特權，只要證據支持刑事指控，檢方就會依法處理。