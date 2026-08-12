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李灝宇底城「老虎隊」球場會學弟 鼓勵有夢就追

特派員黃惠玲／電話採訪報導
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李灝宇(左)看到新明國中學弟們笑顏逐開。(芝加哥華僑文教服務中心提供)
李灝宇(左)看到新明國中學弟們笑顏逐開。(芝加哥華僑文教服務中心提供)

一群從桃園新明國中赴密西根州參加美國小馬聯盟(LLB)次青少棒組世界賽的小球員們，11日到底特律老虎隊球場，跟同樣出身新明國中的學長李灝宇見面。9年前，14歲的李灝宇隨著桃園新明國中青少棒隊第一次到美國，第一次走進大聯盟球場，也就是底特律老虎隊主場康茂瑞卡公園(Comerica Park)。

許多球迷都到老虎隊球場參加台灣日活動。(芝加哥華僑文教服務中心提供)
許多球迷都到老虎隊球場參加台灣日活動。(芝加哥華僑文教服務中心提供)

當時的李灝宇曾跟隊友說，「這個球場很好，以後我要來這裡打球」，9年後，23歲的李灝宇真的站上了同一座球場。

面對宛如「當年自己」的學弟們，李灝宇分享自己的經歷說：「以前我也跟你們一樣，站在一樣的位置，坐在觀眾席上，看著場下打球，跟你們一樣懷著一樣的夢，做著一樣的事情。」他鼓勵學弟，把握現在能努力的每一天，勇敢追逐自己的目標，「有夢想就去追。」

李灝宇(左)看到新明國中學弟們笑顏逐開。(芝加哥華僑文教服務中心提供)
李灝宇(左)看到新明國中學弟們笑顏逐開。(芝加哥華僑文教服務中心提供)

對李灝宇而言，這不只是一次與母校學弟的見面，更像是一次跨越九年的夢想接力。當年坐在看台上的14歲少年，如今已成為大聯盟球員，而當年他仰望球場的眼神，也成了學弟們今天追夢的力量。

即將升上國三的球隊成員余家睿表示，第一次在老虎球場看到學長，覺得「學長很帥」，也希望未來有一天能和李灝宇一樣，在這座球場打球。

國三生廖宣澔則表示，這次特別來到老虎球場找灝宇學長，覺得很興奮，也祝福學長未來能「更上一層樓」。

當天老虎球場並舉行了「台灣日」，包括駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、芝加哥華僑文教服務中心主任雷棋以及約700台灣鄉親、球迷出席了活動，齊為李灝宇歡呼加油。

李灝宇來自台灣基層棒球體系，從龜山國小、新明國中一路進入平鎮高中。2017年，的他代表中華隊參加美國小馬聯盟世界青少棒錦標賽，單屆擊出5支全壘打，展現驚人的長打能力。

他也因此獲台灣球迷暱稱「台灣怪力男」。身高僅175公分的李灝宇，卻以超越身材比例的擊球力量聞名。

高中畢業後，李灝宇赴美發展，2021年6月以國際自由球員身分加盟費城費城人，2023年8月被交易至底特律老虎，持續在小聯盟磨練。2025年他主要效力3A托雷多泥母雞隊，出賽126場，打擊率2成43、14支全壘打、61分打點及22次盜壘，球季結束後獲老虎隊列入40人名單。

2026年4月17日，李灝宇正式升上大聯盟，成為台灣第19位登上大聯盟的球員，完成多年來的棒球夢。

底特律「台灣日」發起人鄒礎繁(右三)、朱佩綺(右二)與李灝宇(左三)。(芝加哥華...
底特律「台灣日」發起人鄒礎繁(右三)、朱佩綺(右二)與李灝宇(左三)。(芝加哥華僑文教服務中心提供)

李灝宇(左)看到新明國中學弟們笑顏逐開。(芝加哥華僑文教服務中心提供)
李灝宇(左)看到新明國中學弟們笑顏逐開。(芝加哥華僑文教服務中心提供)

精華 FAQ

  • 他受邀在底特律老虎隊球場與從桃園新明國中赴美參賽的學弟們見面，分享自己從基層棒球一路追夢到大聯盟的經歷，鼓勵他們把握當下、勇敢追逐目標。

  • 9年前他還是14歲少年時，曾隨新明國中第一次到美國，坐在看台上看球，當時就說想來這裡打球；9年後，他真的以23歲之姿站上同一座球場。

  • 他從龜山國小、新明國中到平鎮高中，之後赴美發展，先加盟費城人再被交易至老虎，經過小聯盟磨練後，最終在2026年升上大聯盟。

密西根州

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