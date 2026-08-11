我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

無前科2簽證逾期移民 芝機場遭ICE逮捕

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝加哥中途機場。(中途機場官方臉書)
芝加哥中途機場。(中途機場官方臉書)

一名來自哥倫比亞的芝加哥DJ Tunjo及其伴侶，日前遭美國移民及海關執法局(ICE)拘留，聯邦移民官員9日證實，兩人是在芝加哥中途國際機場(Midway Airport)遭逮捕。此案件也進一步凸顯一項爭議：即使沒有刑事犯罪紀錄、且已提出庇護申請的非公民，在簽證逾期等移民身分期間，在美國機場仍會遭ICE拘留。

聯邦國土安全部(DHS)表示，Omar David Panqueva，又名DJ Tunjo及其伴侶因簽證逾期遭到逮捕，兩人的簽證已於2022年到期。

兩人的律師則表示，這對伴侶是因為在哥倫比亞身為LGBTQ+社群成員而遭受迫害，因此正在尋求庇護；兩人在簽證到期前便已提出庇護申請。

這對伴侶現被關押在印第安納州，預定於8月19日出庭。

這起事件發生之際，全美機場近期也陸續傳出移民逮捕案件增加的情況。

根據指出，運輸安全管理局(TSA)近期向移民及拘留執法官員更頻繁的提供非公民旅客的相關資訊。CBS新聞報導，一名ICE消息人士甚至形容機場旅客是「容易下手的目標」。該人士表示，近期多座美國機場出現移民逮捕案件，部分事件更被拍下影片並在網路上廣泛流傳。消息人士稱，這些案件與TSA和ICE之間日益密切的合作有關。

消息人士稱，TSA目前向ICE提供更多非公民旅客資訊，包括一些沒有刑事犯罪紀錄、但被懷疑涉及民事移民違規的人士，例如簽證逾期居留者。

據稱，TSA人員越來越常向ICE提供所謂的「線索」（tips）或「案件線索」(leads)，讓ICE得以鎖定被聯邦政府認定可能遭遣返的人士，進而逮捕、拘留並啟動遣返程序。

根據美國監督組織American Oversight本周公布的一份備忘錄，TSA與ICE早在2025年5月便簽署協議，以加強兩個聯邦機構之間的資訊共享。這項合作如今受到移民權益人士及法律界關注。

精華 FAQ

  • 聯邦官員表示，兩人是在芝加哥中途國際機場因簽證逾期而遭逮捕，DHS指出他們的簽證已於2022年到期，後續被ICE拘留並移送印第安納州收押。

  • 律師表示，兩人因在哥倫比亞身為LGBTQ+社群成員而遭迫害，所以正在尋求庇護，且在簽證到期前就已提出申請，並非單純逾期後才補件。

  • 因為消息指出TSA近期更常向ICE提供非公民旅客資訊，包含沒有刑事前科但疑涉民事移民違規者，可能讓機場成為更容易遭鎖定與拘留的地點。

簽證 ICE 移民

上一則

移民團體：非公民搭機前 要做好3項準備

下一則

費城機場已至少10人遭ICE逮捕 74歲印尼籍祖母也被帶走

延伸閱讀

ICE突擊舊金山國際機場 至少11灣區居民被拘留

ICE突擊舊金山國際機場 至少11灣區居民被拘留

ICE突襲美國機場 頻有旅客被捕 這類人需特別注意

ICE突襲美國機場 頻有旅客被捕 這類人需特別注意
ICE機場抓人惹議 航空公司拒配合：先拿法官搜查令

ICE機場抓人惹議 航空公司拒配合：先拿法官搜查令
亞裔移民團體：非公民搭機前先做好這3項準備

亞裔移民團體：非公民搭機前先做好這3項準備

熱門新聞

CBP於費城機場沒收2萬元現金並取消該公民旅客的「全球入境計畫」。(CBP官網)

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

2026-08-04 09:40
根據北卡新法，該州衛生廳自10月起，若發現俗稱白卡的醫療補助(Medicaid)受益人移民身分存疑，須要求提出證明；若無法證明具合法身分，則應通報美國國土安全部。(美聯社)

共和黨州擴大執法 北卡10/1起 無證持白卡將通報DHS

2026-08-07 09:34
費城機場為近期ICE執法抓捕人數最多的美國機場之一。(特派員黃惠玲／攝影)

亞裔移民團體：非公民搭機前先做好這3項準備

2026-08-10 10:37
芝加哥中途機場。(中途機場官方臉書)

已申庇護無前科 2移民簽證逾期在芝機場遭ICE逮捕

2026-08-10 09:51
首位登月太空人阿姆斯壯的兒時故居，現正上市求售。圖為阿姆斯壯兒時的臥室。(美聯社)

房子曾接待過9位太空人 阿姆斯壯童年故居43萬元求售

2026-08-05 20:32
近來至少10人在費城機場遭ICE逮捕，圖為去年聯邦執法人員在費城機場協助TSA安檢工作。(美聯社)

74歲亞裔祖母也被抓 ICE近期已在費城機場至少逮10人

2026-08-10 10:17

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」