伊州庫郡警長拒送移民傳票 ICE威脅提告

庫克郡警長達特。(美聯社)

美國移民 暨海關執法局(ICE )與庫克郡(Cook County)警長辦公室的衝突再度升高。根據指出，ICE日前致函庫克郡警長達特(Tom Dart)，要求警長辦公室協助向監獄在押人員送達「移民傳票 (immigration subpoenas)」，並警告若拒絕配合，可能依聯邦「妨礙證人法」(witness tampering)追究刑事責任。

該信函提到，ICE要求庫克郡警長辦公室將傳票送交數名關押中的移民對象，以便安排聯邦移民官員進行面談或取得相關資訊。ICE主張，若地方官員拒絕協助送達，可能構成妨礙聯邦執法程序，因此提出可能追究刑事責任的警告。

對此，庫克郡警長辦公室回應表示，依照現行政策及伊州相關法律，警長辦公室不得僅因聯邦移民執法要求，就將在押人員交由其他執法機關或聯邦探員接受訊問。此外，ICE來函所列的四名對象中，有三人是在警長辦公室收到相關文件前就已依法獲釋，因此無法依要求協助送達。

此案被視為川普政府加大施壓「庇護司法轄區」(sanctuary jurisdictions)的最新行動。近月來，聯邦政府持續要求地方執法機關配合移民執法，並多次對拒絕合作的州、市及郡政府提起訴訟或發出法律警告，希望提高地方政府配合遣返非法移民的程度。

曾任ICE律師及移民法官的專家指出，ICE確實擁有發出行政傳票要求提供證詞或文件的權力，但並無明確法律授權可藉由行政傳票強制地方監獄移交受羈押人員。

美國國土安全部(DHS)發言人表示，針對拒絕配合聯邦移民執法機關及未執行移民拘留請求(detainers)的地方執法人員，發布傳票是「常見作法」，並非首次採用。

該發言人指出，川普政府第一任期內也曾使用類似措施，目的是要求地方司法機關配合聯邦移民執法行動。

DHS表示，目前持續推動相關措施，是因部分採取「庇護政策」(sanctuary policies)的地方政府拒絕將聯邦官員認定為「最嚴重犯罪的非法移民」交由移民及海關執法局(ICE)處理。

「當不合作的司法管轄區拒絕移交犯罪非法移民時，他們有兩種選擇：停止庇護並釋放這些人回到社區，或與ICE合作，讓美國更加安全。」DHS發言人說。

該發言人說，無論地方政府是否配合，ICE都不會放慢執行聯邦移民法的速度，並將持續針對違反移民法者採取執法行動。