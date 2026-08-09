美新「最佳醫院」出爐 芝西北、羅許醫院蟬聯全美20強

羅許大學醫學中心(Rush University Medical Center)。(羅許大學醫學中心官方臉書)

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最新公布2026-2027年度「最佳醫院」排名，芝加哥 的西北紀念醫院(Northwestern Memorial Hospital)及羅許大學醫學中心(Rush University Medical Center)再次躋身全美前20大醫院，雙雙入選象徵全國頂尖醫療機構的「榮譽榜」(Honor Roll)。

這項最新排名，針對全美近4500家醫院進行評比，涵蓋14項專科及病患照護品質、治療成效、病患體驗、人力配置等多項指標。報告指出，全美僅178家醫院在一項或多項專科表現達到全國排名標準。

此外，芝加哥醫療實力同樣在區域評比中表現亮眼，共有20家醫院獲選為「最佳區域醫院」(Best Regional Hospital)，表彰其在照顧弱勢族群及提供高品質醫療服務方面的卓越表現。

「最佳區域醫院」主要依據至少23項醫療程序及疾病治療成果進行評比，包括髖關節置換手術、心臟衰竭等常見疾病。主辦單位表示，這項排名可協助民眾了解雖未列入全國排名、但在地方醫療服務表現優異的醫院。

全美共有504家醫院獲選為最佳區域醫院，其中伊利諾州共有9家醫院同時獲得全國專科排名，顯示該州醫療品質持續維持全美領先水準。

根據排名，伊州前九名醫院依序為：第一名由西北醫學西北紀念醫院與羅許大學醫學中心並列；第三名為芝加哥大學醫學中心(University of Chicago Medical Center)；第四名由Advocate Christ Medical Center(Oak Lawn)及Endeavor Health NorthShore Hospitals(Evanston)並列；第六名為西北醫學中央杜佩奇醫院(Northwestern Medicine Central DuPage Hospital)；第七名為西北醫學雷克福瑞斯特醫院(Northwestern Medicine Lake Forest Hospital)；第八名為Advocate Lutheran General Hospital(Park Ridge)；第九名則是Endeavor Health Edward Hospital(Naperville)。