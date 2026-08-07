州長簽署…伊州新法 禁任意調漲房子車子保費

伊利諾州州長普立茲克5日簽署兩項新法，禁止保險公司任意調漲保費。(伊州長官方臉書)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊州新法強化車險與房險費率審查，防止保費任意調漲。

伊州新法強化車險與房險費率審查，防止保費任意調漲。 重點二： 保險公司漲價須提出證據，超過10%續保漲幅需提前通知。

保險公司漲價須提出證據，超過10%續保漲幅需提前通知。 重點三：業界批評新法恐推高成本，但州府稱可保障消費者權益。

伊利諾州 州長普立茲克5日簽署兩項新法，加強監管汽車保險與房屋保險費率，禁止保險公司任意調漲保費 ，並賦予州保險廳(Illinois Department of Insurance)更大權限，審查、駁回不合理漲價，必要時可要求保險公司退還超收保費。州府表示，此舉旨在保護消費者免受過度漲價衝擊。

普立茲克表示，保險公司若主張漲價有必要，就應提出充分證據證明理由，而非要求消費者被動接受。他指出，法案歷經多年推動才獲通過，也是州議會今年聚焦降低民眾生活成本的重要措施之一。

新法規定，汽車保險費率不得出現「過高、過低或具歧視性」情形，且必須反映實際駕駛風險；保險公司若調漲續保保費超過10%，須提前30天通知保戶。此外，新法也禁止保險公司將其他州因天然災害造成的理賠成本轉嫁給伊州 汽車保戶。

房屋保險方面，新法同樣禁止不合理或歧視性費率，若續保保費調漲超過10%，則須提前60天通知保戶。

州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)表示，伊州駕駛人2024年平均車險保費上漲18%，新法將讓監管機關擁有「真正具約束力的監督工具」，更有效遏止不合理漲價。

推動改革的聲浪始於去年夏天，當時State Farm宣布房屋保險保費平均調漲逾27%，理由是天災導致理賠成本大增。該公司表示，2024年在伊州每收取1元房屋保費，就支付1.26元理賠，其中冰雹損失理賠高達6億3800萬元，僅次於德州。

不過，保險業界強烈反對新法。伊利諾保險協會(Illinois Insurance Association)、美國產物意外保險協會(APCIA)及全國互助保險公司協會(NAMIC)發表聯合聲明指出，新法未解決維修成本上升、極端天氣及訴訟成本增加等保費上漲根本原因，反而可能導致保費更高、可選擇的保險方案更少，最終損害消費者權益。

民主黨州參議員海斯汀斯(Michael Hastings)則表示，未來仍將推動更多保障措施，包括禁止保險公司因保戶提出合法理賠申請而拒絕續保，避免民眾在遭遇災害後再次受到不公平對待。