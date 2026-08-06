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芝公校經費大缺 市長要州府履行撥款承諾

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥市長強森4日表示，為維持芝加哥公立學校(Chicago Public Schools，CPS)運作，他將「採取一切必要措施」，但同時要求伊利諾州政府履行2017年承諾，全面落實公立教育經費補足政策。

強森日前宣布動用創紀錄的10億元稅收增額融資(TIF)盈餘，協助填補CPS財務缺口並支應新教師合約。他表示，這已證明市府願意投入資源避免校園大規模裁員與削減課程，但州議會不能因此卸下責任。

他表示，芝加哥不是要求州政府「施捨」，而是要求州府履行當年簽署法律時對全面資助公校的承諾。

目前CPS近100億元年度預算中，包含州政府可能增加的1.5億元教育經費。若伊州議會未在秋季否決權會期(veto session)通過增加撥款，強森暗示市府可能再次動用自身資源支援學校。

面對外界質疑CPS教育委員會以約4.35億元「未承諾資金」編列預算是否合法，強森未直接回應，僅表示教育委員會已完成程序，確保保護教室資源。

強森指出，伊州目前僅負擔芝加哥學區約25%的教育經費，並以加州對洛杉磯學區提供更高比例資助為例，呼籲州政府承擔更多責任。

伊州眾議會議長魏許(Emanuel "Chris" Welch)日前也表示，州政府應增加對CPS的支持，並承諾將在秋季否決權會期推動更多教育經費。州長普立茲克則回應，未承諾新增1.5億元CPS經費，並質疑學區將尚未獲州議會批准的資金列入預算。

精華 FAQ

  • 他表示此舉是為了填補芝加哥公立學校的財務缺口，並支應新教師合約，避免校園出現大規模裁員與課程削減，同時證明市府願意先投入資源維持學校運作。

  • 強森要求州政府履行2017年簽署相關法律時的承諾，全面落實公立教育經費補足政策，認為芝加哥不是在向州府討施捨，而是要求對方承擔應盡責任。

  • 州眾議會議長魏許支持提高對CPS的援助，並稱將在秋季否決權會期推動更多教育經費；但州長普立茲克未承諾新增1.5億元，並質疑學區把未核准資金列入預算。

芝加哥 公立學校 稅收

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