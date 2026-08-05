8/7至8/16買開學用品 伊州減免5％銷售稅

伊州將於8月7日至8月16日實施為期10天的「開學州銷售稅假期」，符合資格的開學用品將免徵5%的州銷售稅。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州 州長普立茲克3日與地方民代及社區領袖共同宣布，伊州 將於8月7日至8月16日實施為期10天的「開學州銷售稅假期」(Back-to-School State Tax Holiday)，期間符合資格的開學用品將免徵5%的州銷售稅，預估可為全州民眾節省約1000萬元購物支出。

普立茲克表示，家長每天努力為孩子提供學習所需資源，但華府 領導失當導致物價持續上漲，家庭預算受到擠壓。他說，每名孩子都應該帶著完整的學用品走進教室，每位家長也應有更多喘息空間，這項措施可協助家庭減輕開學採購負擔。

這項措施是2027財政年度州預算方案的一部分，凡符合資格的衣物、鞋類及文具用品，在10天優惠期間均可免除5%州銷售稅，但地方政府徵收的地方銷售稅仍照常適用。

州政府表示，此次免稅時機正值家庭面臨物價持續攀升之際，從食品、電費到學用品價格近年皆明顯上漲，加上經濟前景充滿不確定性，使許多家庭不得不重新調整支出。

根據德勤(Deloitte)最新調查，約半數美國家長表示，為了支付開學採購費用，已開始削減其他家庭支出；另有57%的受訪家長預期未來六個月經濟情勢將持續惡化，創下自2020年以來最高比例。

伊州稅務廳(Illinois Department of Revenue)廳長哈里斯(David Harris)表示，鼓勵民眾事先查閱符合免稅資格商品清單，妥善規劃採購時機，以充分利用此次節稅優惠。

根據規定，單件零售價低於125元的衣物及鞋類均適用免州銷售稅優惠，包括襯衫、長褲、洋裝、外套及鞋類等日常服飾；符合資格的學用品則沒有價格上限，包括筆記本、資料夾、活頁夾、原子筆、鉛筆、計算機等商品均適用。

不過，此舉也受到部分民眾批評稱，州府才剛剛把芝加哥以及附近郡縣的銷售稅從10.25% ，比起只提供10天的5％開學用品優惠稅，根本「無濟於事」，伊州居民的負擔不但沒有減輕反而日益沉重。