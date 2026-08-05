我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西根民主黨參議員初選 開票91% 薩依德暫時領先史蒂文斯

48小時內見分曉 川普：美伊討論非常好 荷莫茲不開就出重拳

8/7至8/16買開學用品 伊州減免5％銷售稅

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊州將於8月7日至8月16日實施為期10天的「開學州銷售稅假期」，符合資格的開學...
伊州將於8月7日至8月16日實施為期10天的「開學州銷售稅假期」，符合資格的開學用品將免徵5%的州銷售稅。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州州長普立茲克3日與地方民代及社區領袖共同宣布，伊州將於8月7日至8月16日實施為期10天的「開學州銷售稅假期」(Back-to-School State Tax Holiday)，期間符合資格的開學用品將免徵5%的州銷售稅，預估可為全州民眾節省約1000萬元購物支出。

普立茲克表示，家長每天努力為孩子提供學習所需資源，但華府領導失當導致物價持續上漲，家庭預算受到擠壓。他說，每名孩子都應該帶著完整的學用品走進教室，每位家長也應有更多喘息空間，這項措施可協助家庭減輕開學採購負擔。

這項措施是2027財政年度州預算方案的一部分，凡符合資格的衣物、鞋類及文具用品，在10天優惠期間均可免除5%州銷售稅，但地方政府徵收的地方銷售稅仍照常適用。

州政府表示，此次免稅時機正值家庭面臨物價持續攀升之際，從食品、電費到學用品價格近年皆明顯上漲，加上經濟前景充滿不確定性，使許多家庭不得不重新調整支出。

根據德勤(Deloitte)最新調查，約半數美國家長表示，為了支付開學採購費用，已開始削減其他家庭支出；另有57%的受訪家長預期未來六個月經濟情勢將持續惡化，創下自2020年以來最高比例。

伊州稅務廳(Illinois Department of Revenue)廳長哈里斯(David Harris)表示，鼓勵民眾事先查閱符合免稅資格商品清單，妥善規劃採購時機，以充分利用此次節稅優惠。

根據規定，單件零售價低於125元的衣物及鞋類均適用免州銷售稅優惠，包括襯衫、長褲、洋裝、外套及鞋類等日常服飾；符合資格的學用品則沒有價格上限，包括筆記本、資料夾、活頁夾、原子筆、鉛筆、計算機等商品均適用。

不過，此舉也受到部分民眾批評稱，州府才剛剛把芝加哥以及附近郡縣的銷售稅從10.25% ，比起只提供10天的5％開學用品優惠稅，根本「無濟於事」，伊州居民的負擔不但沒有減輕反而日益沉重。

精華 FAQ

  • 這項「開學州銷售稅假期」將從8月7日開始，持續到8月16日，共10天。期間內購買符合資格的開學用品，可免徵5%的州銷售稅。

  • 符合資格的衣物、鞋類及文具用品都可免州銷售稅；其中衣物與鞋類單件零售價須低於125元，學用品則沒有價格上限，像筆記本、資料夾、原子筆、計算機等都適用。

  • 州府希望在物價上漲、家庭預算吃緊之際，協助家長減輕開學採購壓力，估可節省約1000萬元；但也有人批評，州與地方銷售稅仍高，10天免稅效果有限。

伊利諾州 華府 伊州

上一則

費城1.3萬屋主不符合資格 被踢出減稅計畫

下一則

喬州州長挺數據中心：AI可怕但不可或缺

延伸閱讀

芝銷售稅8/1起調高至10.5% 全美主要城市最高

芝銷售稅8/1起調高至10.5% 全美主要城市最高
伊州近10萬喪失糧券居民 可獲400元補助

伊州近10萬喪失糧券居民 可獲400元補助
糧食券新規上路1年 伊州受惠人數暴減30萬人

糧食券新規上路1年 伊州受惠人數暴減30萬人
伊州無證生享州內學費優惠 聯邦法官裁定違憲

伊州無證生享州內學費優惠 聯邦法官裁定違憲

熱門新聞

CBP於費城機場沒收2萬元現金並取消該公民旅客的「全球入境計畫」。(CBP官網)

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

2026-08-04 09:40
賓州一名華裔媳婦持刀連刺婆婆245刀奪命(示意圖)。(pexels)

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

2026-07-30 09:05
ICE探員執法(示意圖)。(路透)

踢咬ICE探員 賓州台灣籍婦女拒捕被控攻擊

2026-07-29 09:47
移民權益組織30日在芝加哥移民法庭前控訴現行「移民超級大庭」模式，刻意製造「缺席遣返」。(特派員黃惠玲／攝影)

超級大庭淪快速遣返工具 移民律師疾呼勤查EOIR狀態

2026-07-30 13:27
明尼蘇達州聖保羅市第一位女市長賀高麗(中)身陷性騷擾風波，而且指控她的還是該市警察局長。(美聯社)

簡訊帶性暗示？聖保羅亞裔女市長 涉性騷市警局長

2026-07-31 20:33
亞洲鯉魚對包括伊利諾州的五大湖區帶來生態以及安全威脅。(美聯社)

川普叫停五大湖防治亞洲鯉魚工程 伊州長怒批政治鬧劇

2026-07-31 11:20

超人氣

更多 >
美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry
美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年
華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡