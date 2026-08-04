伊州州務卿詹雅斯 宣布參選芝加哥市長

伊利諾州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)2日宣布參選芝加哥市長。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)2日宣布參選芝加哥 市長，挑戰現任市長強森。他將自己定位為能夠整合各方力量、解決芝加哥重大問題的「聯盟型領導人」，並強烈批評強森政府領導不穩、政策推動能力不足。

詹雅斯目前被視為民主黨 市長競選的重要人選之一，已獲企業界及建築工會支持，競選資金約達2200萬元，遠高於強森目前約63萬元的競選基金。

詹雅斯表批評市府高層頻繁更換，導致政策推動困難，也削弱外界對芝加哥的信心。他指出，過去三年，芝加哥市府多個重要機構長期缺乏穩定領導，包括芝加哥公立學校(CPS)、芝加哥住宅管理局(CHA)及芝加哥交通局(CTA)。此外，芝加哥近年遭三大信用評等機構降級，也是政府管理問題的反映。

在治安議題上，詹雅斯與強森政策明顯不同。他承諾若當選，將在2030年前增加1000名芝加哥警察，並恢復使用強森取消的ShotSpotter槍聲偵測系統。強森則主張將資源投入犯罪預防措施。

財政政策方面，詹雅斯表示支持對年收入超過100萬元者徵收3%富人稅，與強森部分主張一致。不過，他批評強森過去提出的財政方案缺乏可行性，包括市議會以50比0否決其房產稅調升提案，以及反對企業人頭稅等政策。

教育也是詹雅斯的重要攻防焦點。他批評芝加哥教育委員會通過近100億元預算，卻依賴州政府可能提供的1.5億元資金，直指這是「不負責任的財政歸」。他也批評芝加哥教師工會(CTU)影響市府決策，導致學校改革困難。

針對芝加哥部分學校面臨學生不足問題，詹雅斯表示，市府必須面對現實，包括145所學校存在空缺座位多於學生的情況。他稱，未來若需要調整學校規模，應透過社區及家長參與，而非像2013年時任市長拉姆・伊曼紐(Rahm Emanuel)關閉50所學校的方式。

現年50歲的詹雅斯曾任伊州 財政部長，政治生涯早期與前總統歐巴馬(Barack Obama)交好，並視歐巴馬為政治導師。他表示，自己希望延續歐巴馬重視組建優秀團隊的理念，為芝加哥尋找最有能力的人才。

芝加哥目前面臨嚴峻財政壓力，包括9000萬元短期預算缺口、2027年超過10億元預算缺口，以及約360億元退休金危機。

截至目前，芝加哥2027年市長選舉已宣布參選者共有約9人，競爭仍以民主黨陣營為主。現任市長強森未宣布是否競選連任，但外界普遍將他視為可能參選者。

除詹雅斯外，其他已宣布參選者包括伊州審計長曼多扎(Susana Mendoza)、聯邦眾議員奎格利(Mike Quigley)、庫克郡財長帕帕斯(Maria Pappas)、庫克郡評估委員會專員卡迪納斯(George Cardenas)、前芝加哥住房管理局(CHA)主席布魯爾(Matt Brewer)，以及企業人士霍爾伯格(Joe Holberg)、史坦頓(Liam Stanton)、遊說人士約翰・凱利(John Kelly)與心臟科醫師麗莎・尼(Lisa Nee)。

2027年芝加哥市長選舉第一輪投票預定於2027年2月23日舉行，若無候選人取得過半選票，前兩名將於4月6日進行第二輪決選。