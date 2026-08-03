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芝城住宅5月漲幅近7% 連3月居冠 租屋緊俏

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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由Related Midwest興建的400 Lake Shore南北兩座大樓(圖中)的北塔已經完成封頂。(400 Lake Shore官網)

芝加哥住宅市場持續呈現「房價上漲、租屋吃緊」的雙重現象。根據S&P CoreLogic Case-Shiller房價指數，芝加哥5月房價較去年同期上漲6.9%，連續三個月居全美20大都會區之冠；另一方面，市中心出租公寓空置率維持十多年來低點，新建住宅供給則降至1990年代以來最低水準。

由Related Midwest興建的400 Lake Shore北塔日前完成封頂。這棟位於市區Streeterville、72層高的出租住宅共635戶，2024年動工，預計2027年春季完工，目前已開始預租。

房地產顧問公司Integra Realty Resources指出，2025年至2027年三年間，芝加哥市中心預計僅約3000戶新公寓完工，遠低於過去十年間平均每年約3000戶的供給量。400 Lake Shore雖占未來三年新增供給約五分之一，但相較市中心近6萬戶出租住宅存量，僅占約1%，難以扭轉供需失衡。

供給不足持續推升租金。2025年第二季市中心A級公寓平均租金達每平方英尺3.99元，一戶一房公寓平均月租約2800元，空置率僅3.9%；大芝加哥都會區平均租金約1950元，空置率約5%。

專家也提醒，新建出租住宅不會直接影響Case-Shiller房價指數，因該指數僅統計既有獨棟住宅交易價格，不包含新建住宅、公寓及出租住宅，因此租屋市場與房屋買賣市場雖有長期關聯，但不會立即互相反映。

研究指出，芝加哥目前面臨的房價上漲與租屋緊俏，其實都源自住宅供給不足。非營利組織Up For Growth估計，芝加哥都會區住宅缺口約16.5萬戶。

400 Lake Shore另規畫127戶可負擔住宅，占總戶數20%，符合芝加哥「可負擔住宅條例」(Affordable Requirements Ordinance, ARO)規定，提供符合資格的低收入家庭申請。不過，由於建案預計2027年才完工，對今年及明年租屋族而言，短期內仍難帶來明顯紓解效果。

精華 FAQ

  • 芝加哥同時出現房價上漲與租屋吃緊的情況，5月房價年增6.9%並連3月居全美20大都會區之冠，市中心空置率也維持十多年來低點。

  • 400 Lake Shore北塔共有635戶，雖占未來3年市中心新增供給約五分之一，但相較近6萬戶出租存量僅約1%，且要到2027年才完工，短期影響有限。

  • 報導指出兩者根源都是住宅供給不足。市中心2025年至2027年僅約3000戶新公寓完工，且都會區缺口估計達16.5萬戶，供需失衡持續推高租金與房價。

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