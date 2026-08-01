大紐約區夏令營 首站中美文化協會圓滿成功
中華民國僑務委員會2026年文化教師巡迴教學活動，日前在文化教師吳宇婷、蔡君慧帶領下，圓滿完成於新澤西中美文化協會(CACA)的首站活動，50名學員及青少年義工透過扯鈴、民俗舞蹈、氣球藝術及美勞作品展演，分享一周學習成果。
紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇、廖淑惠出席活動，感謝僑委會以級中校支持海外文化教育，將多元且生動的台灣文化帶入夏令營，讓海外下一代認識台灣。
營長許惠玲表示，今年夏令營迎來不少第三代華裔學童，其中有新營員的母親過去也曾參加中美文化協會夏令營，因對活動留下深刻回憶，如今帶孩子回到營隊，希望下一代也能在歡樂環境中接觸台灣文化。她指出，今年營員平均年齡較往年降低，也顯示疫情期間中斷的文化傳承逐步恢復。
美勞教師張淑娟配合生肖馬年設計創意課程，包括馬造型燈籠、3D動物模型及台灣傳統美食DIY，帶領學員製作包餡麻糬，從手作中體驗台灣藝術與飲食文化。
結業典禮中，學員及教師帶來多項精彩表演，包括氣球藝術、舞蹈「保庇！好運來」、青少年志工扯鈴表演，以及吳宇婷演出的「醉墨流雲」與蔡君慧帶來的「扯鈴藝術火炬傳承」，獲得現場熱烈掌聲。最後，全體師生共同演唱「手牽手」及「台灣尚勇」，為夏令營留下難忘回憶。
僑委會這次文化教師將陸續走訪大紐約地區六所夏令營推廣台灣文化，其他包括平原中華文化中心、明慧中文學校、大紐約區中華文化夏令營、北新中文學校及紐約長島慈濟人文學校，透過文化體驗課程深化海外青少年對台灣文化的認識與認同。
首站活動在新澤西的中美文化協會舉行，由僑委會2026年文化教師巡迴教學團帶領完成，作為大紐約地區多所夏令營推廣台灣文化的第一站。 50名學員與青少年義工以扯鈴、民俗舞蹈、氣球藝術及美勞作品展演成果，還有「保庇！好運來」等表演，展現一周課程累積的學習與合作成果。 活動讓第三代華裔學童透過課程接觸台灣文化，也見證疫情後文化傳承逐漸恢復；僑委會並將續訪6所夏令營，深化海外青少年對台灣的認識與認同。
精華 FAQ
首站活動在新澤西的中美文化協會舉行，由僑委會2026年文化教師巡迴教學團帶領完成，作為大紐約地區多所夏令營推廣台灣文化的第一站。
50名學員與青少年義工以扯鈴、民俗舞蹈、氣球藝術及美勞作品展演成果，還有「保庇！好運來」等表演，展現一周課程累積的學習與合作成果。
活動讓第三代華裔學童透過課程接觸台灣文化，也見證疫情後文化傳承逐漸恢復；僑委會並將續訪6所夏令營，深化海外青少年對台灣的認識與認同。
上一則
聯合健康保險Duluth舉辦華語健康講座 聚焦阿茲海默症與跌倒預防
下一則