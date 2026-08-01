大紐約區夏令營 首站中美文化協會圓滿成功

暑期夏令營開跑 首站中美文化協會結業典禮洋溢歡笑與掌聲，為一周的夏令營畫下圓滿句點。（記者孫影真／攝影）

中華民國 僑務委員會2026年文化教師巡迴教學活動，日前在文化教師吳宇婷、蔡君慧帶領下，圓滿完成於新澤西 中美文化協會(CACA)的首站活動，50名學員及青少年義工透過扯鈴、民俗舞蹈、氣球藝術及美勞作品展演，分享一周學習成果。

紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇、廖淑惠出席活動，感謝僑委會以級中校支持海外文化教育，將多元且生動的台灣文化帶入夏令營，讓海外下一代認識台灣。

營長許惠玲表示，今年夏令營迎來不少第三代華裔 學童，其中有新營員的母親過去也曾參加中美文化協會夏令營，因對活動留下深刻回憶，如今帶孩子回到營隊，希望下一代也能在歡樂環境中接觸台灣文化。她指出，今年營員平均年齡較往年降低，也顯示疫情期間中斷的文化傳承逐步恢復。

美勞教師張淑娟配合生肖馬年設計創意課程，包括馬造型燈籠、3D動物模型及台灣傳統美食DIY，帶領學員製作包餡麻糬，從手作中體驗台灣藝術與飲食文化。

結業典禮中，學員及教師帶來多項精彩表演，包括氣球藝術、舞蹈「保庇！好運來」、青少年志工扯鈴表演，以及吳宇婷演出的「醉墨流雲」與蔡君慧帶來的「扯鈴藝術火炬傳承」，獲得現場熱烈掌聲。最後，全體師生共同演唱「手牽手」及「台灣尚勇」，為夏令營留下難忘回憶。

僑委會這次文化教師將陸續走訪大紐約地區六所夏令營推廣台灣文化，其他包括平原中華文化中心、明慧中文學校、大紐約區中華文化夏令營、北新中文學校及紐約長島慈濟人文學校，透過文化體驗課程深化海外青少年對台灣文化的認識與認同。

扯鈴訓練了手眼協調以及平衡，是不少營員們喜歡的項目。（記者孫影真／攝影）

孩子自由彩繪、發揮創意DIY，體驗台灣文化，將作品與家人分享。（主辦方提供）

文化教師閔詠中帶領的「氣球藝術造型」與現場教學風靡了現場。（記者孫影真／攝影）

文化老師與夏令營服務人員帶著50名營員分組呈現一周學習成果。（記者孫影真／攝影）

民俗舞蹈「與桐花共舞」優雅展示客家風情。（記者孫影真／攝影）