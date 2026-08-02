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伊州公路通行費 最快明年起擬調漲57％

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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伊利諾州收費公路管理局擬調漲該州過路費，漲幅達57%。(伊州收費公路管理局)
伊利諾州收費公路管理局擬調漲該州過路費，漲幅達57%。(伊州收費公路管理局)

伊利諾州收費公路管理局(Illinois Tollway)正審議一項為期15年、總額265億元的「Driving Connections Plan」大型建設計畫，盼改善老舊道路、降低交通壅塞並提升全州收費公路系統效率。不過，若計畫通過，駕駛人最快自2027年1月1日起將面臨通行費調漲，小客車費率預計增加約57%，平均每次收費提高約0.45元。

伊州收費公路董事會成員包括州長普立茲克、伊州運輸廳廳長Gia Biagi，以及9名由州長任命的委員。董事會表示，新增收入將投入七條州際高速公路改善工程，包括珍妮亞當斯紀念收費公路(Jane Addams Memorial Tollway)及退伍軍人紀念收費公路(Veterans Memorial Tollway)。

收費公路執行主任卡勞斯(Cassaundra Rouse)表示，收費公路不只是交通設施，更是連結居民就業、商品運輸、醫療、住房與經濟發展的重要基礎。

支持者稱，大規模基礎建設投資將帶動經濟成長並創造大量就業機會。印第安納、伊利諾、愛阿華州公平承包基金會法律顧問普林西比(Kara Principe)指出，維護道路需要持續投資，若不改善老化基礎設施，企業與民眾同樣會承擔道路惡化、交通延誤等成本。

不過，反對者質疑收費公路局推動速度過快，民眾缺乏充分時間參與討論。智庫伊州政策學會(Illinois Policy Institute)財政與經濟分析主任希爾(Bryce Hill)表示，這是收費公路歷來最大規模的支出計畫，但從公開說明到可能表決僅約兩個月。他也批評，計畫包含每兩年依通貨膨脹調整通行費，恐導致未來費率持續上升。

收費公路局稱，雖然通行費上升會增加駕駛負擔，但改善道路品質與減少壅塞可降低長期成本。以每日通過兩個收費站計算，駕駛人一年約增加225元支出；但官方估計，道路改善後，平均每年可節省約725元的車輛維修及燃油費。

收費公路局提到，芝加哥地區駕駛人平均每年約花費100小時在收費公路塞車中，時間成本約達1800元。

董事會預計8月19日開會，屆時可能表決是否通過「Driving Connections Plan」及通行費調漲方案。

精華 FAQ

  • 管理局提出15年、總額265億元的「Driving Connections Plan」，希望修補老舊道路、減少壅塞並提升系統效率，因此擬以調漲通行費支應後續建設與維護支出。

  • 若董事會在8月19日表決通過，通行費最快自2027年1月1日起調漲，小客車費率預計增加約57%，平均每次收費約多0.45元。

  • 反對者認為公開說明到表決只有約2個月，民眾參與不足；也擔心計畫納入每2年依通膨調價機制，可能讓未來通行費持續上升。

亞當斯 愛阿華州 伊州

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