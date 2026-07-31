簽證新規 停留期限最長4年 恐衝擊伊州大學招國際學生

UIUC的國際學生人數高居美國大學公立大學第二多。(UIUC官方臉書)

美國國土安全部(DHS)近期發布新的國際學生簽證 規定，可能提高外籍學生留美門檻，讓伊利諾州大學在吸引及留住國際學生方面面臨更大挑戰。根據統計數據，伊州 約有6萬多名國際學生，為州經濟帶來約24億元貢獻，並支持超過2.2萬個工作機會。

新規定將影響持F類學生簽證 (F Visa)的國際學生。過去，F簽證學生可依「身分期限」(Duration of Status, D/S)留在美國，只要持續維持學生身分，即可完成學業，不受固定停留期限限制。

但根據國土安全部新規，未來國際學生將改為獲得固定停留期限，一般大學部學生最長約4年。若學生需要延長修業時間、轉換學位項目，或完成學業後繼續攻讀研究所，必須額外申請延期並支付相關費用。

教育界指出，新制度可能降低國際學生調整學業規畫的彈性，例如轉換主修、延長研究時間或申請進一步學位等，也可能增加大學行政負擔。

國際學生是伊州大學的重要收入來源。根據國際教育協會(Institute of International Education)資料，香檳伊利諾大學(University of Illinois Urbana-Champaign, UIUC)在全美公立大學國際學生人數排名第二，在所有大學中排名第六。伊州也是2024年全美少數國際學生人數成長的州之一，較前一年增加7%。

目前，美國國際學生中有57%攻讀STEM(科學、科技、工程及數學)領域，許多大學依靠國際學生補充科研人才與學術資源。

除了人才貢獻外，國際學生也為大學帶來重要財務收入。UIUC本學年度大學留學生學費與相關費用約6.8萬元，高於州內及州外學生。西北大學(Northwestern University)2026年大學部學費超過7.1萬元，芝加哥大學(University of Chicago)大學部學費今年也超過7.5萬元。

「高等教育與移民聯盟」(Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration)政策主管伍特森(Zuzana C. Wootson)表示，新規將把原本由大學管理的學生學業期限，轉交給聯邦移民系統，可能加劇移民申請積壓、增加行政障礙，並降低國際學生、研究人員及學者選擇美國的意願。

UIUC則表示，國際學生仍受到歡迎。校方副教務長墨菲(Colleen Murphy)及助理教務長麥克法蘭(Martin McFarlane)表示，多元且優秀的國際學生群體，是學校卓越的重要因素。

芝加哥大學與西北大學表示，目前正在評估新規影響，尚未發表進一步評論。

新規定預計將於9月15日生效。