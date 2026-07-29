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佛陀舍利芝城首展、祈福大會圓滿落幕

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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參與「佛與聖眾舍利瞻禮祈福大會」開幕式嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)
參與「佛與聖眾舍利瞻禮祈福大會」開幕式嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)

為期兩天的「佛與聖眾舍利瞻禮祈福大會」在芝加哥華埠圓滿落幕，這也是佛祖釋迦牟尼真身舍利及四大弟子舍利首度在芝城公開展出，吸引許多信眾與民眾前往瞻禮，共同為人心向善、社區繁榮及世界和平祈福。

活動由芝城華商會與芝加哥正覺寺共同主辦，會場設於中國城遊客中心。展出的聖物包括釋迦牟尼佛牙舍利，以及舍利弗、目犍連、阿難、薄拘羅四位尊者舍利，由珍藏的馬來西亞檳城三惠講堂首度外借海外展出。

法會期間，來自全美各地的高僧以巴利文、中文、英文、越南文及泰文等多種語言誦經祈福，並在華埠舉行祈福巡行。

芝城華商會董事長倪舉凌為祈福大會開幕致辭。中國駐芝加哥總領事館參贊王義應邀上台表示，佛教自傳入中國以來，與儒、道思想相互融合，深刻影響中華文化、哲學、藝術與社會倫理。他肯定華商會及正覺寺舉辦祈福大會，不僅展現華人社區對佛教文化的重視，也有助於為中國城注入精神力量，促進社區繁榮及中美民間交流。

華商會會長李建明表示，佛祖舍利首次在芝加哥展出，是華埠盛事，希望透過信眾祈福，為社區帶來平安與興旺。正覺寺住持釋繼如法師則表示，活動除了表達對佛教聖物的恭敬，也希望凝聚社區善念，讓中國城這座多元文化匯聚之地成為海外華人的心靈家園。

此次法會籌備近一年，獲得芝加哥多個僑團、宗教團體及社區商家支持，包括大芝加哥地區華僑華人聯合會、美中餐飲業聯合會、旅美華人科學家工程師專業人士協會、芝加哥福建商會、芝加哥香港華協會及佛光山等代表均出席致詞，共同祝願社區祥和、世界和平。

活動適逢中國城年度華埠夏令會舉行，大批民眾湧入中國城，除瞻禮佛教聖物外，也參與舞龍舞獅、文化表演及美食市集，讓宗教文化與社區活動相互結合，展現芝加哥中國城多元而蓬勃的文化特色。

展出的聖物包括釋迦牟尼佛牙舍利，以及舍利弗、目犍連、阿難、薄拘羅四位尊者舍利。(...
展出的聖物包括釋迦牟尼佛牙舍利，以及舍利弗、目犍連、阿難、薄拘羅四位尊者舍利。(特派員黃惠玲／攝影)

佛陀舍利子。(特派員黃惠玲／攝影)
佛陀舍利子。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華商會會長李建明致詞。(特派員黃惠玲／攝影)
芝華商會會長李建明致詞。(特派員黃惠玲／攝影)

「佛與聖眾舍利瞻禮祈福大會」吸引眾多信眾。(特派員黃惠玲／攝影)
「佛與聖眾舍利瞻禮祈福大會」吸引眾多信眾。(特派員黃惠玲／攝影)

精華 FAQ

  • 這是佛祖釋迦牟尼真身舍利及四大弟子舍利首次在芝加哥公開展出，地點設於中國城遊客中心，兩天活動吸引大量信眾與民眾前往瞻禮祈福。

  • 活動由芝城華商會與芝加哥正覺寺共同主辦，並獲多個僑團、宗教團體及商家支持，包含華僑華人聯合會、餐飲業聯合會、專業人士協會等代表出席。

  • 法會期間有來自全美的高僧以多種語言誦經祈福，並在華埠巡行；同時適逢夏令會，民眾也參與舞龍舞獅、文化表演與美食市集，展現社區活力。

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