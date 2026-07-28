我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

未將公民排優先 聯邦法官：伊州無證生享州內學費違憲

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊州長一直大力推動向無證移民提供州內大學生學費優惠。(州長官方臉書)
伊州長一直大力推動向無證移民提供州內大學生學費優惠。(州長官方臉書)

伊利諾州州長普立茲克推動的無證移民高等教育福利政策，遭遇重大司法挫敗。伊州南區聯邦地方法院法官麥格林(Stephen McGlynn)最新裁決指出，伊州向無證移民提供州內學費、州政府助學金及獎學金的相關法律違反聯邦法，宣布有關法規「違憲且無效」，並永久禁止州政府繼續執行。不過，法官將此命令暫緩14天生效，讓伊州有時間向上級法院提出上訴。

麥格林是由總統川普任命的聯邦法官。他支持美國司法部提出的訴訟，認定伊州向非法移民提供州內學費優惠及州政府財務援助，卻未將相同待遇提供給其他州居民的美國公民，違反聯邦法律規定。

遭裁定無效的法案包括允許符合資格學生申請州內學費優惠的相關規定、「RISE Act」(Retaining Illinois Students and Equity Act)，以及設立獎學金與教育援助機制的「伊州夢想法案」(Illinois DREAM Act)。

美國聯邦檢察官魏因霍夫特(Steven Weinhoeft)表示，伊州利用納稅人的資金鼓勵非法移民，並讓無證移民享有比其他州美國公民更優惠的待遇，明顯違反聯邦法律。他指出，法院這項裁決將阻止州政府把無證移民置於美國公民之前。

司法部於2025年9月對伊州及數所高等院校提起訴訟，主張伊州提供無證移民州內學費及州政府助學金，但未同樣開放給所有外州美國公民，因此違反聯邦法。法院此次准許聯邦政府提出的簡易判決(summary judgment)，並駁回伊州要求撤銷案件的聲請。

共和黨籍伊州國會眾議員米勒(Mary Miller)對裁決表示歡迎，並在社群平台X發文指出，這是伊州納稅人及美國學生的勝利，批評州長普立茲克優先照顧無證居留者，而忽視美國公民的權益。

這也是川普政府近期推動限制各州向無證移民提供教育福利的最新成果。司法部表示，這是全國挑戰各州無證移民教育福利政策的一部分，目前除伊州外，科羅拉多州、加州、明尼蘇達州、馬里蘭州、麻州、紐澤西州、堪薩斯州、羅德島州及維吉尼亞州等也面臨類似訴訟；德州、內布拉斯加州、奧克拉荷馬州及肯塔基州則已取得勝訴或和解，其中內布拉斯加州已同意取消無證移民州內學費優惠。

司法部副部長伍德沃德(Stanley Woodward)表示，國會近30年來已明確規定，各州不得向無證移民提供未同樣開放給全體美國公民的教育福利，司法部將持續透過訴訟落實川普政府政策，確保無證移民不再享有優於美國公民的待遇。

精華 FAQ

  • 被裁定無效的包括允許符合資格學生申請州內學費優惠的規定、RISE Act，以及設立獎學金與教育援助機制的伊州夢想法案。法院認為這些措施違反聯邦法。

  • 法官認為，伊州向無證移民提供州內學費與州政府財務援助，卻未對其他州美國公民提供同等待遇，等於讓無證移民享有較佳福利，因此違反聯邦規定。

  • 裁決暫緩14天生效，伊州可先上訴；若最終維持，將限制州政府繼續提供相關福利。司法部也表示，這是全美挑戰各州無證移民教育福利政策的一部分。

伊州 非法移民 伊利諾州

上一則

學生減少 賓州10州大擬提供3年制學位

延伸閱讀

無證客涉酒駕撞死2女 伊州州務卿否認發過駕照

無證客涉酒駕撞死2女 伊州州務卿否認發過駕照
川普限制通訊投票行政命令 聯邦上訴法院裁定無效

川普限制通訊投票行政命令 聯邦上訴法院裁定無效
全美明年健保費漲14％ 伊州衝15% 保戶財務壓力沉重

全美明年健保費漲14％ 伊州衝15% 保戶財務壓力沉重
選舉、移民與聯邦合作才能獲援災經費 逾20州告川普政府

選舉、移民與聯邦合作才能獲援災經費 逾20州告川普政府

熱門新聞

猶他州朗恩一家五口遇到山洪暴發不幸罹難，左一是未同行的女兒。(取自GoFundMe網站)

峽谷健行遇暴洪 猶他消防員夫婦和三子遇難獨留一女

2026-07-20 19:42
奧爾蒂斯-維特(Brandon Ortiz-Vite，中)因涉嫌謀殺女友，在2024年11月初於密西根州出席庭審。(美聯社)

無證客殺女友入獄 反告川普毀謗求償7500萬還要求入籍

2026-07-22 10:31
芝加哥移民法庭外的標示。(美聯社)

17年前缺席庭審遭遣返令 芝女婚姻綠卡面談時被捕

2026-07-21 09:02
西雅圖美食節發生槍擊事件，造成多人傷亡。（路透）

西雅圖美食節槍響 至少2死5傷 單軌列車全面停駛

2026-07-26 23:43
范德堡大學舊金山校區。（范德堡大學官網）

黃仁勳夫婦捐7500萬元給舊金山范德堡大學 設旗艦學院

2026-07-21 15:21
伊州州務卿詹雅斯否認曾核發駕照給涉嫌酒駕撞死兩名年輕女子的無證移民。(州務卿官方臉書)

無證客酒駕撞死2女 伊州州務卿否認發過駕照

2026-07-21 09:14

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？