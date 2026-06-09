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奪命車門殺 致力「單車安全」芝官員騎車慘死

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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35歲的歐尼爾生前致力推動自行車騎行安全。(芝加哥運輸局)
35歲的歐尼爾生前致力推動自行車騎行安全。(芝加哥運輸局)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：芝加哥運輸局安全規畫師騎車遭車門殺後又被卡車輾斃。
  • 重點二：肇事BMW駕駛涉嫌違停、無照駕駛且未投保並企圖逃逸。
  • 重點三：區長李惠華宣布檢討橋港區道路安全並推廣荷蘭式開門。

芝加哥華人聚居的橋港區(Bridgeport)上周五(5日)發生一起令人心碎且具諷刺意味的致命車禍。一名畢生致力於重新設計道路、改善自行車騎士安全的35歲芝加哥運輸局(CDOT)安全規畫師歐尼爾(Riley O'Neil)，在下班騎自行車行經32街夾賀斯提特街(Halsted St.)該區時遭遇「車門殺」(Dooring)，他先遭彈飛至車道，後遭18輪大卡車壓過而當場慘死輪下。

11區區長李惠華(Nicole Lee)隨即發表沉痛聲明，證實這名優秀的公職人員兼社區居民不幸罹難，並允諾將全面體檢橋港區的道路安全。

這起不幸事件發生於5日下午5時左右的通勤尖峰時段。當時歐尼爾正沿著橋港區賀斯提特3200路段的白線自行車道南向騎行。此時，一名停靠在路邊的白色BMW轎車駕駛突然盲目拉開車門，直接將迎面而來的歐尼爾彈飛。

歐尼爾被拋向混和車道後，隨即遭到後方同向行駛的一輛18輪大卡車(semitruck)後輪迎面輾過。目擊意外的鄰近華人社區路人、曾任緊急救護員的柯蒂斯醫師(Dr. Travis Curtis)立即衝上前實施CPR搶救，遺憾的是歐尼爾送醫後仍宣告不治。

更令地方憤怒的是，該名肇事的BMW駕駛在案發後竟然企圖開車逃逸，所幸被現場路過市民以「肉身擋車」的方式當場攔下。警方調查後發現，該駕駛不僅涉嫌非法停車、不安全開啟車門，甚至還是吊銷執照無照駕駛、且未投保上路。

對此悲劇，李惠華表示，全社區都為歐尼爾的驟逝感到心碎，並稱確保街道安全是團隊的首要任務。李惠華指出，歐尼爾生前正協助推動改善橋港區交通的「智慧街道」計畫。

為了防止此類「車門殺」悲劇再度發生，區長李惠華表示，除了已委託運輸局針對該事故路段進行大規模交通流量研究、評估增設實體分隔防護自行車道外，辦公室也正與相關單位加強宣導宣傳。李惠華特別呼籲汽車駕駛人：「行經社區時請務必減速，開車門前務必前後左右查看。

市府也將優先推廣「荷蘭式開車門(Dutch Reach)」，意即當你準備下車時，故意不用左手，而是伸出離車門較遠的右手去拉車門把手，藉此強迫身體自然轉向後方看清來車，這能有效拯救一條人命。

歐尼爾的驟逝再度點燃了芝加哥單車族群對「地上只畫線、毫無實體防護」自行車道的怒火。單車倡議團體「Bike Lane Uprising」創辦人痛批，橋港區賀斯提特街平日有大量大型聯結車通行，是惡名昭彰的「高車禍路廊」，而市府過去圖省事只用油漆畫下單車線「根本保護不了任何人」，才導致保護大眾安全的專家，最終死於自己極力想改善的不安全道路上。

精華 FAQ

  • 事件發生在華人聚居的橋港區，地點是賀斯提特街3200路段、靠近32街的白線自行車道，屬於通勤尖峰時段的混和車流路段。

  • 因為他是芝加哥運輸局的安全規畫師，長期投入道路重設與單車安全改善，卻在下班騎車時死於自己致力改善的危險道路。

  • 李惠華表示將全面檢討橋港區道路安全，研究增設實體分隔自行車道，並推廣荷蘭式開門宣導，盼降低未來車門殺與類似事故。

芝加哥 華人

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