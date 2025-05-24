全美郵件準時送達率 俄州、喬州墊底

根據美國郵政 局(U.S. Postal Service, USPS)的最新報告數據，儘管喬治亞州在郵件準時送達率方面略有提高，但仍然是全美表現最差之一，僅優於俄亥俄州 。

該報告涵蓋了2024年10月1日至12月31日期間的情況，此期間內喬州 只有61.6%的兩天郵件能夠準時送達。標準的三至五天送件準時率則下降至僅54.5%。

截至目前的2025財年第二季USPS績效結果數據，喬州的得分為64%，比87%的全美目標還低了23%。

全美平均的三至五天郵件送達準時率為64.2%，兩天郵件能夠準時送達率為81.9%，喬州遠遠落後於此。根據美國郵政局的數據，僅有俄亥俄州的績效得分低於喬州。倒數第三位至第五為則依序是路易斯安納州、堪薩斯-密蘇里州(KS-MO)、以及伊利諾州。

得分最高的前五位為夏威夷州、加州、阿拉斯加州、佛羅里達州和賓州。

這些績效問題出現在USPS領導層變動之際。繼前任郵政局長於3月辭職後，施泰納(David Steiner)將於7月接任該機構負責人。觀察家希望領導層的過渡將有助於提高喬州等落後州的郵件投遞可靠性。