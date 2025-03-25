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芝11區前區長涉貪上訴 最高院發回重審

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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唐信為包括華埠、橋港區範圍的芝加哥11區前區長。(本報檔案照片)
唐信為包括華埠、橋港區範圍的芝加哥11區前區長。(本報檔案照片)

芝加哥第11區前區長唐信(Patrick Daley Thompson)貪腐上訴案，上周由美國最高法院裁定，其被定罪的法律僅適用於「虛假陳述」而非「誤導性陳述」。首席大法官羅伯茨(John Roberts)的判決書雖未推翻原判，但撤銷了第七巡迴上訴法院維持原判的裁決，要求該案發回重新審理。

第11區轄區主要包括華人聚居的華埠、橋港區，因此唐信被控貪腐案引起華社高度關注。唐信來自芝加哥著名戴利政治家族，他是連任芝加哥市長多年的戴利(Richard M. Daley)的外甥，而戴利的父親老戴利(Richard J. Daley)也曾擔任過芝加哥市長，此外，他的另一位舅舅約翰.戴利則是庫克郡委員會委員。

52歲的唐信是因涉入大規模業務造假而遭聯邦關閉的橋港區「華盛頓聯邦儲蓄銀行」(Washington Federal Bank for Savings)詐貸案而遭起訴，法案文件顯示，唐信在該案中，謊稱自己在五年期間，曾支付總額約17萬元的貸款利息，但事實上，不論本金或利息，他完全沒有還過貸款，而在申報當年稅表時，唐信卻填寫支付了還款而申請扣抵。

陪審團在2022年2月最終認定其中虛假陳述、報稅造假罪成。聯邦法官判處唐信四個月監禁，現已服刑完畢。

大法官羅伯茨在判決書中，明確畫分法律界限稱，「日常對話中，人們用多種詞彙描述不實言論：虛假、誤導、不誠實、欺騙性、字面真實等。但法律條文僅採用『虛假』一詞，單純『誤導』不足以構成犯罪，而必須達到『虛假』標準。」

大法官凱傑克遜(Ketanji Brown Jackson)在補充意見中指出，雖然最高法院否定上訴法院法律見解，但原審陪審團已就「陳述是否虛假」作出有效裁決。

唐信案件的爭議焦點，在於他2011-2014年間，從華盛頓聯邦儲蓄銀行獲得的21.9萬資金，檢方指控其2013-2017年間虛報支付該銀行抵押貸款利息抵稅。而2018年聯邦存款保險公司(FDIC)追討本金加利息26.9萬元時，唐信稱自己「只欠11萬元」，而被陪審團認定為虛假陳述。

唐信辯護律師表示，「最高法院採納了我們關於『虛假』與『誤導』的關鍵區分，這將對司法部未來起訴策略形成制約。」本案延續最高法院近年限制聯邦檢方權力的趨勢，明確要求檢方必須證明被告陳述「客觀虛假」而非僅具「誤導性」。第七巡迴上訴法院將依此標準重新審視證據。

芝加哥 貸款 大法官

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