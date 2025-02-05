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芝加哥愛樂樂團蛇年音樂會 千名樂迷聆賞

特派員黃惠玲／芝加哥報導
參加演出的人員及嘉賓。(包東宇提供)
參加演出的人員及嘉賓。(包東宇提供)

中國駐芝加哥總領館與芝加哥愛樂樂團(The Chicago Philharmonic)日前在哈里森劇院舉辦蛇年春節音樂會，結合中西音符、舞蹈的演出，讓現場超過千名樂迷在蛇年新春共享藝術盛宴。

音樂會前半場由愛樂樂團的音樂家演奏多首中國傳統樂曲，下半場則由從中國到芝城演出的人大附中藝術團帶來精彩歌舞。音樂會登場前，美亞健康協會、芝加哥人民藝術團在劇院大廳推出多個精彩節目，包括旗袍舞「雨中漫步」、古箏演奏「蘭亭序」等，非常受到歡迎。

芝愛樂樂團藝術總監兼總指揮史格施帕克(Scott Speck)在開場致詞時說，音樂、舞蹈無國界，將不同背景的人們緊緊相連。

王保東致詞感謝愛樂樂團在春節期間為大芝加哥地區帶來音樂盛宴。王保東說，文化交流增進中美兩國人民的理解與友誼，期待未來有更多的演出交流。他說，中美兩國元首的電話交流，為中美關係帶來了良好的開端，新的一年裡，祝中美兩國人民加深友誼，祝中美兩國加強在各個領域的交流。

音樂會一開始，由愛樂樂團以弦樂四重奏演奏了八首中國樂曲，包括大家耳熟能詳的「十五的月亮」、「茉莉花」等；琵琶演奏家楊唯與大提琴、鋼琴合奏了多首名曲，包括了春江花月夜、平湖秋月、彩虹曲等，中西交融的完美演出，贏得滿場熱烈掌聲。

中國人民大學附屬中學藝術團的年輕學子的歌舞，掀起演出高潮，無論是街舞醒獅少年、健身舞舞動青春、武術對弈、火把狂舞等，或是彝族風情的「女兒國」，精彩紛呈相當受到歡迎。

許多到場的小觀眾，幸運獲贈駐芝中領館贈送的蛇年寶寶，可愛的造型讓孩子們愛不釋手。

芝加哥愛樂樂團演奏。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥愛樂樂團演奏。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥愛樂樂團演奏。(包東宇提供)
芝加哥愛樂樂團演奏。(包東宇提供)
人大附中藝術團演出。(包東宇提供)
人大附中藝術團演出。(包東宇提供)
人大附中藝術團演出。(包東宇提供)
人大附中藝術團演出。(包東宇提供)

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